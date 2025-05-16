Eurovisió 2025: aquest és l’ordre i la posició en la qual actuarà Melody
La representant espanyola defensarà 'Esa Diva' en la primera meitat de la gran final aquest dissabte a Basilea, després de conèixer-se l’ordre complet de les 26 actuacions
La cantant Melody, representant d’Espanya en la 69a edició del Festival d’Eurovisió, ocuparà la sisena posició a la gran final que se celebrarà aquest dissabte 17 de maig a Basilea (Suïssa). Així ho ha comunicat a les 2:18 hores de la matinada d’aquest divendres la Unió Europea de Radiodifusió (UER), que ha assignat els llocs definitius per als 26 països participants en el certamen musical més important d’Europa.
L’artista sevillana pujarà a l’escenari del St. Jakobshalle aproximadament a les 21:35 hores per interpretar el seu tema 'Esa Diva', situant-se entre l’actuació de Lituània i Ucraïna. "S'ha de cantar en qualsevol moment i fer-ho amb bona actitud", afirmava la cantant dimarts passat davant de l’expectativa del sorteig. Aquesta serà la cinquena edició consecutiva en què Espanya actua en la primera meitat de la gran final, que podrà seguir-se en directe a partir de les 21:00 hores a través de La 1 i RTVE Play.
La final arrancarà amb l’actuació de Kyle Alessandro representant Noruega amb 'Lighter', una emotiva proposta inspirada en la lluita contra el càncer de la seua mare, i acabarà amb Shkodra Elektronike defensant els colors d’Albània amb 'Zjerm'.
L’ordre complet d’actuació en Eurovisió 2025
L’ordre d’actuació, determinat per la televisió suïssa SRG SSR i els productors de la UER per garantir un espectacle dinàmic i equilibrat, ha quedat configurat de la següent manera:
1. Noruega: Kyle Alessandro amb 'Lighter'
2. Luxemburg: Laura Thorn interpretarà 'La Poupée Monte Le Son’
3. Estònia: Tommy Cash presentarà el seu viral 'Espresso Macchiato'
4. Israel: Yuval Raphael defensarà 'New Day Will Rise', enmig de la polèmica per la participació del país en el certamen
5. Lituània: La banda Katarsis amb 'Tavo Akys'
6. Espanya: Melody interpretarà 'Esa Diva', missatge d’apoderament
7. Ucraïna: El grup Ziferblat amb 'Bird of Pray'
8. Regne Unit: Remember Monday i el seu tema country 'What The Hell Just Happened?'
9. Àustria: Johannes Pietsch (JJ) presentarà 'Wasted Love'
10. Islàndia: La banda Vaeb amb 'ROA'
11. Letònia: Tautumeitas interpretarà 'Bur Man Laimi' en letó
12. Països Baixos: Claude amb 'C'est La Vie'
13. Finlàndia: Erika Vikman defensarà 'Ich Komme'
14. Itàlia: Lucio Corsi presentarà 'Volevo essere un dur'
15. Polònia: Justyna Steczkowska amb 'Gaja'
16. Alemanya: Els germans Abor & Tynna amb 'Baller'
17. Grècia: Klavdia interpretarà 'Asteromáta'
18. Armènia: Parg amb 'Survicor'
19. Suïssa: Zoë Më, amfitriona, amb 'Voyage'
20. Malta: Miriana Conte presentarà 'Serving'
21. Portugal: El grup NAPA amb 'Deslocado'
22. Dinamarca: Sissal defensarà 'Hallucination'
23. Suècia: KAJ amb 'Bara Bada Bastu', primera cançó en suec des de 1998
24. França: Louane interpretarà l’emotiva balada 'Maman’
25. San Marino: El DJ Gabry Ponte presentarà 'Tutta L’Italia'
26. Albània: Shkodra Elektronike tancarà la gala amb 'Zjerm'
La proposta espanyola: Melody i 'Aquesta Diva'
Melody buscarà conquerir Europa amb una actuació que destaca per la seua energia i potència vocal. La cantant sevillana, que ja compta amb una consolidada trajectòria en el panorama musical espanyol, pretén transmetre un missatge d’apoderament a través d’'Aquesta Diva', una cançó que combina ritmes llatins amb elements electrònics.
La seua posada en escena, que ja ha estat mostrada durant els assajos a Basilea, inclou una coreografia dinàmica juntament amb quatre ballarins i un vestuari que ressalta l’essència del tema. L’artista andalusa aspira a millorar la posició aconseguida per Espanya en edicions recents del festival i recuperar el prestigi del país en el certamen europeu.
Novetats en el sistema de votació
El públic podrà emetre els seus vots a través de diversos canals. La UER ha establert diverses vies per a la participació: l’aplicació oficial del festival, trucades, missatges SMS i el web www.esc.vote. A través d’aquesta última modalitat, els espectadors podran votar fins 20 vegades per la seua candidatura favorita.
Les votacions s’obriran després de la primera actuació i romandran disponibles fins aproximadament 40 minuts després de la presentació de l’últim país. Una novetat important és que els països que no participen en Eurovisió (agrupats sota la denominació 'Rest Of The World') podran emetre els seus vots a partir de les 00:00 hores del 17 de maig, comptabilitzant-se com si fossin un únic país participant.
Quines possibilitats té Espanya de guanyar Eurovisió el 2025?
Segons les cases d’apostes, Espanya no parteix com a favorita per alçar-se amb el micròfon de vidre, encara que Melody ha anat escalant posicions en les últimes setmanes gràcies a les seues actuacions en els assajos i en la PreParty de Madrid. Els principals favorits per a la victòria són Croàcia, Ucraïna i Itàlia, encara que el festival sempre reserva sorpreses d’última hora.
La posició número sis assignada a Espanya podria considerar-se estratègicament avantatjosa, ja que permet a Melody actuar quan l’audiència encara està fresca i atenta, però amb prou actuacions prèvies perquè el públic ja estigui immers en la dinàmica del festival.
La polèmica participació d’Israel
L’actuació d’Israel, representat per Yuval Raphael amb 'New Day Will Rise', continua generant controvèrsia a causa de l’ofensiva militar sobre Gaza. Diversos col·lectius a tot Europa han sol·licitat la seua exclusió del certamen, i a Espanya, Esquerra Unida ha demanat formalment TVE que no emeti la participació israeliana durant la retransmissió del festival.
La UER, per la seua part, ha defensat la participació d’Israel argumentant que Eurovisió és un esdeveniment cultural i no polític, encara que les protestes s’han mantingut durant les setmanes prèvies al festival i s’esperen manifestacions durant la celebració de la final a Basilea.
Finalment, tots els ulls estaran posats en el St. Jakobshalle de Basilea aquest dissabte 17 de maig, quan els 26 finalistes competeixin per emportar-se el trofeu de la 69a edició del Festival d’Eurovisió. Espanya, amb Melody i 'Aquesta Diva', intentarà conquerir el públic i els jurats professionals per aconseguir un resultat memorable en aquesta cita musical que reuneix cada any més de 200 milions d’espectadors a tot el món.