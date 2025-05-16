Una infusió de lavanda i camamilla que et farà dormir com un nadó
L’insomni crònic s’ha duplicat a Espanya en els últims vint anys, assolint el 14% de la població, segons dades de la Societat Espanyola de Son
La combinació de lavanda i camamilla en infusió es presenta com un remei natural efectiu per combatre els problemes de son, un trastorn que afecta milions d’espanyols. Aquest preparat d'herbes aprofita les propietats calmants d’ambdues plantes per facilitar la conciliació del son, especialment indicat per als qui pateixen insomni o descansen de forma deficient.
L’insomni crònic ha experimentat un preocupant augment al nostre país, passant del 6,4% el 1999 al 14% el 2019, segons revela un estudi de la Societat Espanyola de Son (SES). En termes absoluts, aproximadament 5,4 milions de persones a Espanya pateixen aquest trastorn, caracteritzat per dificultats per dormir durant almenys tres dies a la setmana i amb una durada mínima de tres mesos, provocant conseqüències negatives durant el dia.
Propietats terapèutiques de la infusió
La lavanda destaca pel seu reconegut efecte calmant sobre el sistema nerviós, a més de tenir propietats antibacterianes i antisèptiques que aporten beneficis addicionals per a la salut. Per la seua part, la camamilla no només contribueix a la relaxació, sinó que també afavoreix una millor digestió, factor que indirectament pot millorar la qualitat del son.
Preparació recomanada
Per obtenir els millors resultats, els experts recomanen utilitzar flors seques d’ambdues plantes. El procés d’elaboració consisteix a submergir-les en aigua calenta i deixar que infusionin durant diversos minuts, permetent així que alliberin els seus principis actius. Aquesta beguda, presa abans de ficar-se al llit, pot convertir-se en un aliat natural per als qui busquen millorar el seu descans sense recórrer a fàrmacs.
La falta de son o el descans de baixa qualitat no només provoquen cansament immediat, sinó que estan vinculats amb el desenvolupament de diverses patologies a llarg termini, el que converteix a aquest problema en una qüestió rellevant de salut pública.