La justícia europea ho confirma: el plus de maternitat continua discriminant els pares
La sentència del TJUE prohibeix exigir-los requisits extra i permet retirar el benefici si perceben la prestació més alta
El Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) va resoldre aquest dijous que la regulació del complement de pensió a Espanya per reduir la bretxa de gènere continua sent discriminatòria per als homes malgrat la reforma de la llei que va emprendre el Govern de l’Estat. En una sentència prèvia de 2019, l’Alt Tribunal ja va advertir que la llei que establia el complement de pensió concedit a les mares beneficiàries d’una pensió contributiva de jubilació, viudetat o incapacitat permanent era discriminatori.
L’article es va modificar el 2021 per incloure els pares però, mentre que en el cas de les mares treballadores que percebin una pensió de jubilació i que hagin tingut un o diversos fills el complement es concedeix de forma automàtica, els pares han de complir certs requisits addicionals per poder percebre’l. Ara, en la sentència d’ahir, el TJUE respon a dos consultes del Jutjat Social de Pamplona i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que la normativa europea s’oposa a aquesta llei espanyola, ja que el reconeixement del complement de pensió als homes que es troben en una situació idèntica la de les dones perceptores d’una pensió de jubilació està subjecte a requisits addicionals.
Discriminació per raó de sexe
La sentència explica que la reforma de l’antiga llei no ha posat fi al fet que els homes reben un tracte menys favorable que les dones i considera que la norma espanyola constitueix una discriminació directa per raó de sexe, ja que els homes poden trobar-se en una situació comparable a la de les dones. A més, el TJUE incideix que aquesta discriminació no es pot justificar sobre la base de les excepcions previstes per protegir la dona a raó de la seua maternitat.
El Tribunal considera que la directiva no s’oposa al fet que si es reconeix al pare el complement inicialment denegat això comporti la supressió del complement de pensió ja reconegut a la mare, quan, d’acord amb aquesta norma, l’esmentat complement només es pot reconèixer al progenitor que percebi la pensió de jubilació de menor quantia i que aquest progenitor sigui el pare.