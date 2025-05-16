Sandro Rossell rebrà 232.000 d'indemnització pels gairebé 2 anys que va estar en presó preventiva
L'expresident del Barça reclamava quasi 30 milions d'euros després de ser absolt de blanquejar comissions del Brasil
L'Audiència Nacional ha establert una indemnització de 232.500 euros per a l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell pels 645 dies, o sigui un any i nou mesos, que va passar en presó provisional entre maig de 2017 i febrer de 2019, jutjat per organització criminal i blanqueig de capitals de comissions de partits de la selecció brasilera i d'un contracte amb una marca esportiva, acusacions de les quals va ser absolt.
Rosell havia demanat una indemnització a l'Estat de 29,7 milions d'euros pels perjudicis morals i econòmics causats per la presó provisional derivats de l'obligació d'abandonar els negocis durant aquest temps, les despeses de la defensa legal i els costos dels desplaçaments dels seus familiars a la presó per visitar-lo.
En la seva sentència, els magistrats de la secció tercera contenciosa-administrativa estimen parcialment la reclamació de Rosell contra la negativa del Ministeri de Justícia a la seva reclamació, que es va sol·licitar per la responsabilitat patrimonial de l'administració de justícia. L'Advocacia de l'Estat, per part seva, s'havia oposat a la demanda.
La sala quantifica la indemnització a Rosell en 50.000 euros pel mal moral; 120.000 euros per lucre cessant per la rescissió d'un contracte amb l'auditora E&Y i 62.500 euros més per les despeses de desplaçaments de familiars per visitar-lo al centre penitenciari, cosa que fa un total de 232.500 euros.
En la seva resolució, els magistrats examinen la doctrina en aquesta matèria tant del Tribunal Suprem com del Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans i assenyalen que correspon a la part demandant acreditar els danys i perjudicis causats per la presó provisional, de manera que recau sobre aquella l'obligació d'aportar les dades i circumstàncies que han de servir per determinar els danys. En la seva demanda, Rosell detallava la indemnització que sol·licitava: perjudici reputacional (405.000 euros); perjudici afectiu (320.000); perjudicis psicològics (200.000); lucre cessant per rescissió de contractes amb E&Y (300.000); i amb AZF (27.762.950); despeses de defensa legal (668.904,95); despeses de desplaçament de familiars (62.950); i, finalment, despeses financeres (34.660,07).
La sala analitza una a una les demandes de l'expresident del Barça i assenyala, respecte al perjudici reputacional, que aquesta reclamació està avalada per una prova pericial que, no obstant això, no pot ser acollida perquè no atén una despesa efectivament realitzada, sinó unes hipotètiques despeses que s'haurien hagut de fer per contrarestar la campanya de descrèdit patida per l'interessat. La sala quantifica en 50.000 euros els danys morals En realitat, el tribunal indica, tant el perjudici reputacional com l'afectiu i psicològic són subsumibles en el concepte de dany moral derivat de la presó provisional, que s'ha de valorar des d'una perspectiva global. Considera la sala que en atenció a les circumstàncies concurrents (circumstàncies professionals, personals i familiars de l'interessat, projecció i difusió pública amb el consegüent impacte, separació de l'entorn familiar, així com la durada de la mesura cautelar), el demandant és mereixedor --en una estimació prudencial segons els criteris habitualment utilitzats per aquest concepte indemnitzatori pel Tribunal Suprem-- de la quantitat de 50.000 euros. Aquesta quantitat ja queda actualitzada en data de la sentència.
La sentència també es pronuncia sobre el lucre cessant derivat de la rescissió del contracte d'assessorament subscrit pel demandant amb l'auditora Ernst&Young, vigent des del 2008. Consideren els jutges que mereix una estimació parcial, per la quantitat de 120.000 euros, ja que tenen en compte per al càlcul de la indemnització únicament el dictamen pericial. Pel que fa al lucre cessant per la rescissió del contracte de la societat One of Ours (OOO) amb la fundació Aspire Zone Foundation (AZF), la sala rebutja qualsevol indemnització per aquest concepte. Explica que l'import que es reclama són els beneficis deixats d'obtenir per la societat a conseqüència de la rescissió del contracte i que el titular d'aquest contracte no és Rosell sinó la societat OOO, constituïda a Hong Kong amb personalitat jurídica pròpia, que és qui correspon reclamar aquests danys, amb independència que OOO sigui d'exclusiva titularitat de True Oasis Company SL (TOC), íntegrament participada per Rosell, de la qual és l'administrador únic.
La sala desestima la indemnització per les despeses de defensa legal
La sala també rebutja la partida relativa a les despeses de defensa legal, ja que es tracta d'una matèria pròpia de les costes processals i no indemnitzables per mitjà de l'article 294 de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ), cosa que determina també la desestimació de les despeses financeres vinculades a aquestes despeses de defensa.
Finalment, la sala admet que se l'indemnitzi amb 62.950 euros per les despeses de desplaçaments de familiars al centre penitenciari, que han quedat acreditades per proves pericials i documentals. “Conforme al que s'ha raonat, és procedent concedir una indemnització per dany moral de 50.000 euros, 120.000 euros per lucre cessant per la rescissió del contracte amb E&Y i 62.500 euros per despeses de desplaçaments de familiars, fet que fa un total de 232.500 euros. La quantitat per dany moral ja està actualitzada i han d'abonar-se els interessos legals des de la reclamació administrativa (8 de juliol del 2020) en relació amb les quantitats per rescissió contractual i despeses de desplaçament de familiars”, conclou l'Audiència.
La defensa de Rosell ha explicat a l'ACN que segurament recorrerà contra la decisió.