Tàrrega celebra la 37a Firacóc amb el cóc urgellenc com a protagonista: "Cada any s'esgoten gairebé totes les existències"
La mostra de productes de fleca reuneix una vintena d’expositors i combina tradició i innovació en el marc de la Festa Major de maig
Tàrrega es prepara per viure un autèntic festival gastronòmic amb la celebració de la Firacóc, el 37è Aplec del Cóc i Mostra de Productes de Fleca, que tindrà lloc els dies 17 i 18 de maig en el marc de la Festa Major. L'esdeveniment posarà en valor un dels productes més emblemàtics de la gastronomia urgellenca, el cóc, reunint una vintena d'expositors d'arreu del territori que mostraran l'excel·lència dels productes de fleca tradicionals i innovadors.
L'espai MerCAT serà l'epicentre d'aquesta fira gastronòmica on el genuí cóc urgellenc serà el protagonista indiscutible, desplegant varietats tant tradicionals com l'escalivada, la llonganissa o l'arengada, així com noves elaboracions que incorporen ingredients més innovadors. Els visitants també podran descobrir i adquirir diferents tipus de coques de recapte i altres especialitats clàssiques de fleca, tant dolces com salades. La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, ha destacat "el caràcter de proximitat del certamen, amb productors de la zona i també de poblacions com Vic i Manresa, fet que demostra l'interès que desperta arreu".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha definit la Firacóc com "un punt diferencial de la Festa Major de maig", i ha remarcat que "cada any s'esgoten gairebé totes les existències, fet que demostra l'èxit que té". Aquesta fira s'ha consolidat com un dels esdeveniments gastronòmics més importants de la comarca de l'Urgell i compta amb el suport del Gremi de Forners de les Terres de Lleida i del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació.
Horaris i activitats de Firacóc 2025
Els amants de la gastronomia tradicional podran gaudir de l'oferta de Firacóc en diversos horaris durant el cap de setmana: dissabte de les 18:00 fins a les 22:30, i diumenge en doble sessió, de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 21:30. L'esdeveniment s'inaugurarà oficialment dissabte a les 18:00 hores a l'espai MerCAT, donant el tret de sortida a aquesta cita gastronòmica que s'ha convertit en un referent del sector.
Una de les novetats més destacades d'aquesta edició és la participació d'una firma especialitzada en productes sense gluten, degudament acreditada per l'associació de celíacs de Catalunya. Aquesta iniciativa respon a la voluntat dels organitzadors de fer un esdeveniment inclusiu que permeti a totes les persones, independentment de les seves necessitats alimentàries, gaudir de les delícies que ofereix la fira.
El cóc urgellenc: una tradició gastronòmica centenària
El cóc urgellenc, protagonista indiscutible d'aquesta fira, és un producte amb profundes arrels a la comarca de l'Urgell i representa una de les joies gastronòmiques de la zona. Es tracta d'una mena de coca de recapte elaborada amb massa de pa fermentada i diversos ingredients que es disposen per sobre. Les varietats tradicionals inclouen l'escalivada, la llonganissa i l'arengada, tot i que amb el pas del temps s'han anat incorporant noves versions amb ingredients més innovadors.
La tradició del cóc està profundament arrelada a la cultura popular de Tàrrega i la comarca, i la Firacóc ha contribuït de manera decisiva a mantenir viva aquesta tradició i a projectar-la més enllà de les fronteres locals. L'interès creixent per la gastronomia de proximitat i els productes artesanals ha posicionat el cóc urgellenc com un producte cada vegada més valorat pels amants de la bona taula.
Firacóc dins del marc de la Festa Major de maig
La Firacóc s'emmarca dins les celebracions de la Festa Major de maig de Tàrrega, un període en què la ciutat respira un autèntic esclat de música, espectacles, esports i, per descomptat, gastronomia. Aquest esdeveniment gastronòmic, organitzat per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, contribueix a dinamitzar l'economia local i a projectar la imatge de Tàrrega com a destí gastronòmic de primer nivell.
L'estreta col·laboració amb el Gremi de Forners de les Terres de Lleida i el suport del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació certifiquen la rellevància d'aquest esdeveniment dins del sector de la fleca a Catalunya. Firacóc ha esdevingut una plataforma perfecta per mostrar el talent i la creativitat dels artesans flequers, que troben en aquesta cita anual l'oportunitat de donar a conèixer els seus productes a un públic ampli i divers.
Quins productes es poden trobar a Firacóc?
A més del tradicional cóc urgellenc en les seves múltiples varietats, els visitants de la Firacóc podran descobrir i adquirir una àmplia gamma de productes de fleca. Entre les especialitats que estaran disponibles destaquen les coques de recapte, el pa de pessic, els panadons, els bunyols i les panades. La diversitat d'ofertes garanteix que tots els paladars trobaran quelcom del seu gust, des de les propostes més tradicionals fins a les més innovadores.
Una característica distintiva d'aquesta mostra és l'equilibri entre tradició i innovació. Els mestres forners no només preserven les receptes tradicionals, sinó que també experimenten amb nous ingredients i tècniques, creant així productes que respecten l'essència del cóc urgellenc però que aporten un toc de contemporaneïtat. Aquesta combinació de respecte per la tradició i esperit innovador és, sens dubte, un dels secrets de l'èxit de la Firacóc al llarg de les seves 37 edicions.