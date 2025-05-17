PRIMAVERA
Mollerussa i Tàrrega, entre tradicions, música i jocs
Festa holi i sardanes a la capital del Pla
Concerts, activitats familiars i esport omplen la programació de les festes majors de Tàrrega i Mollerussa que s’allargaran fins demà. A la capital del Pla, la celebració va començar dijous i va incloure propostes com els concerts de La Causa que van omplir de públic la plaça Manuel Bertrand. Ahir, les famílies van poder assistir a diferents espectacles al centre com El planeta violeta d’Atrapasomnis i El Cofre del Tresor, de Toni Ton, així com una festa holi multicolor. No van faltar actes més tradicionals com les sardanes a la plaça Major amb la Cobla-Orquestra Maravella. De nit, hi va haver havaneres amb el grup Port Bo. Així mateix, el carrer Sant Isidori va acollir un tardeig organitzat per la Colla del 1975.
A Tàrrega ahir els protagonistes van ser els adolescents amb l’estrena del Bategar de Targa, un nou espectacle “fet i pensat per als joves” que va omplir la plaça Major de cultura popular amb pinzellades de la Nit del Tararot i foc inclòs amb els Dragonets d’Agramunt com colla convidada. La proposta va comptar amb nous personatges com el bufó i els caravigafusta i no hi van faltar elements folklòrics locals.