TRADICIONS
Tot a punt per a un Aplec de rècord a Lleida
Fins a 121 colles i 16.500 penyistes celebraran la 44a festa del caragol el cap de setmana vinent a Lleida. Una plaça central, controls d’accés i més restauració, les principals novetats
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) va presentar ahir la 44a edició d’aquesta emblemàtica festa gastronòmica, que tindrà lloc de divendres a diumenge de la setmana vinent (del 23 al 25 de maig) als Camps Elisis de Lleida. Enguany, l’Aplec del Caragol assolirà xifres històriques de participació amb 121 colles que reuniran 16.500 collistes. Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va destacar que “la festa continua creixent, fet que ha provocat que moltes colles hagin de rebutjar nous membres per falta d’espai”.
L’edició d’aquest any presenta canvis significatius com la remodelació de la plaça central als Camps Elisis, que es convertirà en el punt neuràlgic de l’esdeveniment i estarà dividida en tres zones: un escenari per a concursos, activitats i concerts; una zona de restauració que duplicarà l’oferta del pavelló 4 i permetrà distribuir els fluxos de visitants en els moments de més afluència; i una terrassa chill out a l’aire lliure per als qui busquin una estona de tranquil·litat fora de la voràgine de la festa.
Una altra de les mesures destacades és la implementació d’un sistema de control d’accés al recinte les nits de divendres (de 21.00 a 7.00) i dissabte (de 20.00 a 7.00). “Es tracta d’un control preventiu que només afectarà els qui encara no hagin accedit al recinte i durant els horaris estipulats”, va matisar Perdrix. “Els nouvinguts seran conduïts a l’entrada principal (al passeig dels Camps Elisis), i allà rebran un braçalet gratuït que els permetrà moure’s lliurement”.
També es faran controls per evitar l’entrada d’armes blanques, ampolles de vidre i altres objectes potencialment perillosos. “De cap manera no volem espantar els visitants o fer una sensació de festa tancada. És una celebració participativa, però necessitem ordenar els accessos”, va recalcar el president de la Fecoll.
Si bé dilluns començarà la 27a Setmana Cultural de la Fecoll (amb el pregó a càrrec del periodista Artur Peguera i diverses activitats gratuïtes fins dijous), la festa no envairà els Camps Elisis fins divendres a les 19.30, amb Lo Caragolasso. Aquest any, la penya Cigaló-Forçuts serà la Colla d’Honor i el músic lleidatà Lluís Sánchez actuarà com a convidat juntament amb el grup Claquera.