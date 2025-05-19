ART
Investigadors lleidatans detecten un nou Greco en un quadre amb la imatge de sant Francesc
El Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida, dedicat majoritàriament a l'estudi i atribució d'obres d'art, compleix 25 anys
L’equip d’investigadors del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida (UdL) ha identificat l’autoria d’una tela amb la imatge de sant Francesc com a pertanyent al Greco (1541-1614) i a artistes del seu taller. Així ho va avançar aquest diumenge La Vanguardia sobre una de les últimes pintures arribades al CAEM, un centre universitari sense ànim de lucre fundat l’any 2000, que ofereix serveis d’estudi, valoració, taxació, conservació, restauració, autentificació i certificació d’obres d’art.
Gràcies als seus estudis i anàlisis, es consolida any rere any com un prestigiós centre d’estudi d’obres artístiques a nivell mundial. L’actual directora del CAEM, María Antonia Argelich, va explicar que aquesta tela, “amb parts com el personatge o la calavera que sense cap dubte estan executades per aquest mestre” de finals del Renaixement, va arribar a Lleida procedent de la col·lecció privada de la família descendent de Josep Gudiol (1904-1985), l’arquitecte i historiador de l’art català que, durant la Guerra Civil, es va dedicar a salvar obres d’art, entre les quals les pintures murals del monestir de Sixena, reclamades per Aragó i que es conserven al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a Barcelona.
El CAEM celebra els seus 25 anys
El Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida, dedicat majoritàment a l'estudi i atribució d'obres d'art des, compleix 25 anys. El CAEM va ser fundat pel catedràtic d'història de l'Art de la UdL, Ximo Company, actual director emèrit. Aquest servei cientificotècnic de la UdL es caracteritza per l'estudi d'obres d'art a partir del sistema Multi-Banda (un joc de fotografies de l'obra que abasta diversos rangs de l'espectre visible i no visible, com ara les freqüències infraroges, ultraviolada, i els raigs X), Des de seua posada en marxa ha analitzat més de 500 peces, i ha dut a terme algunes atribucions de grans autors com Sorolla, Goya, Velázquez, el Greco, Sassoferrato, Jean Ranc o Paulus Potter.