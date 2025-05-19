Compte enrere per a la declaració de la renda 2024: dates i últim dia per presentar-la sense sancions
Hisenda adverteix de multes de fins 200 euros o recàrrecs del 5% al 20% per retards
La campanya de la Renda 2025, corresponent a l’exercici fiscal de 2024, ja està en marxa amb dates clau que els contribuents han d’anotar al seu calendari. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) va començar el seu període de presentació el passat 2 d’abril i finalitzarà el proper 30 de juny de 2025, establint un termini de gairebé tres mesos perquè els ciutadans compleixin les seues obligacions tributàries sense enfrontar-se a sancions. Hisenda ha advertit que les conseqüències de presentar la declaració fora de termini poden traduir-se en multes fixes de 200 euros o recàrrecs progressius que oscil·len entre el 5% i el 20%, depenent del temps transcorregut i de si el resultat és a pagar o a tornar.
L’IRPF, caracteritzat per la seua naturalesa progressiva i directa, implica que com més grans siguin els ingressos del contribuent, major serà la càrrega fiscal que haurà de suportar. Durant la campanya anual, els ciutadans realitzen el càlcul del que han d’abonar després de descomptar els pagaments anticipats efectuats al llarg de l’any anterior. Aquest procés de "liquidació" determinarà si correspon realitzar un pagament addicional a Hisenda o si, al contrari, l’Administració ha de tornar el contribuent. Per facilitar aquest tràmit, l’Agència Tributària ha habilitat diferents canals: des del 2 d’abril és possible realitzar la declaració per internet, mentre que la via telefònica estarà disponible des del 6 de maig fins el 30 de juny. Els qui prefereixin l’atenció presencial podran anar a les oficines habilitades entre el 2 i el 30 de juny, sempre amb cita prèvia.
Calendari oficial i terminis improrrogables de la declaració
El procés de presentació de la declaració de la Renda 2024/25 s’ha estructurat en diverses fases per facilitar la gestió tant als contribuents com a la mateixa Agència Tributària. El 2 d’abril va marcar l’inici de la campanya amb l’obertura del canal telemàtic, que permet completar tot el procés des de casa a través d’internet. Un mes després, concretament el 6 de maig, s’habilitarà l’assistència telefònica mitjançant el pla "Le Llamamos", un servei que funcionarà fins l’últim dia de la campanya.
Per als qui necessitin assessorament presencial, les oficines de l’Agència Tributària obriran les seues portes del 2 al 30 de juny. No obstant, és fonamental tenir en compte que el 27 de juny serà l’últim dia per sol·licitar cita prèvia, tant per a atenció telefònica com presencial. Aquesta data resulta crítica per a aquells contribuents que requereixin ajuda especialitzada, ja que després no serà possible obtenir assistència per part dels funcionaris d’Hisenda.
Conseqüències de no presentar la Renda en termini
Ignorar els terminis establerts per l’Agència Tributària pot portar importants conseqüències econòmiques. El règim sancionador varia segons el resultat de la declaració:
Si la declaració resulta a tornar i es presenta fora de termini, s’aplicarà una multa fixa de 200 euros. Aquesta sanció actua com un correctiu per l’incompliment de l’obligació formal, independentment que el contribuent no hagi de realitzar cap pagament addicional.
En cas que la declaració surti a pagar, el sistema de recàrrecs és progressiu i depèn del temps transcorregut des de l’acabament del termini voluntari:
- Fins a 3 mesos de retard: recàrrec del 5%
- Entre 3 i 6 mesos: recàrrec del 10%
- Entre 6 i 12 mesos: recàrrec del 15%
- Més de 12 mesos: recàrrec del 20% més interessos de demora
Es pot destacar que aquests percentatges poden reduir-se en un 25% si el contribuent ingressa l’import sense presentar al·legacions, la qual cosa suposa un incentiu per regularitzar la situació l’abans possible.
Les conseqüències més greus es produeixen quan és l’Administració qui detecta la falta de presentació i requereix el contribuent. En aquests casos, les sancions poden elevar-se fins el 50-150% del deute tributària, depenent de la gravetat de la infracció i de les circumstàncies concurrents.
Com sol·licitar assistència per a la declaració de la Renda
L’Agència Tributària posa a disposició dels contribuents diversos canals per rebre assessorament durant la campanya. La cita prèvia pot sol·licitar-se a través de la pàgina web oficial o trucant als telèfons habilitats: 91 535 73 26 / 901 12 12 24 (serveis automatitzats) i 91 553 00 71 / 901 22 33 44 (atenció personal de dilluns a divendres, de 9:00 a 19:00 hores).
Per aprofitar al màxim l’assistència, és recomanable preparar amb temps tota la documentació necessària, incloent identificació personal, dades fiscals, justificants d’ingressos i despeses deduïbles, així com qualsevol altra informació rellevant per a la declaració. D’aquesta manera, s’agilitzarà el procés i es reduirà la possibilitat d’errors o omissions que puguin derivar en futurs requeriments per part d’Hisenda.
Qui està obligat a presentar la declaració de l’IRPF?
No tots els contribuents tenen l’obligació de presentar la declaració de la Renda. Amb caràcter general, ho han de fer aquells els rendiments del treball dels quals superin els 22.000 euros anuals d’un sol pagador, o 14.000 euros quan procedeixin de més d’un pagador (sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superi els 1.500 euros).
També estan obligats els qui percebin rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte que superin els 1.600 euros anuals, així com els qui obtinguin rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial que superin els 1.000 euros anuals.
Les persones que realitzin activitats econòmiques o els qui hagin obtingut guanys patrimonials no subjectes a retenció també hauran de presentar declaració, independentment de la quantia. El mateix passa amb els qui hagin registrat pèrdues patrimonials superiors a 500 euros.
Quines novetats inclou la campanya de la Renda 2024?
La campanya d’aquest any implica algunes modificacions rellevants que afecten determinats col·lectius. Entre les principals novetats destaquen l’increment dels mínims exempts per als treballadors amb menors ingressos, modificacions en la tributació per a autònoms i canvis en algunes deduccions familiars.
També s’han actualitzat els trams de l’IRPF per ajustar-los a la inflació en algunes comunitats autònomes, la qual cosa pot suposar variacions en la quota a pagar respecte a exercicis anteriors. Els contribuents haurien de revisar acuradament aquestes modificacions per aprofitar possibles beneficis fiscals o evitar sorpreses desagradables.