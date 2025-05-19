Confirmat: Hisenda ja està enviant les "cartes de la por"; què són?, què diuen? qui les pot rebre?
L’Agència Tributària alerta els contribuents de possibles discrepàncies en les seues declaracions i ofereix l’opció de rectificar-les voluntàriament per evitar sancions
L’Agència Tributària ha començat a enviar 41.000 notificacions a contribuents durant l’actual campanya de la Renda 2024 (presentada el 2025). Conegudes popularment com a "cartes de la por", aquestes comunicacions tenen un objectiu clar: alertar de possibles errors o discrepàncies en les declaracions ja presentades, donant l’oportunitat de corregir-les abans de l’1 de juliol, data en què finalitza el termini per declarar.
Què són aquestes cartes?
Lluny de tractar-se de sancions o inspeccions formals, aquestes cartes tenen caràcter preventiu i informatiu. Hisenda detecta inconsistències entre les dades fiscals que té i el que ha declarat el contribuent: deduccions aplicades incorrectament, ingressos no declarats o diferències patrimonials són algunes de les causes més habituals.
La intenció és que el mateix contribuent revisi la seua declaració i, en cas de detectar un error, el corregeixi voluntàriament mitjançant una declaració complementària. Si ho fa abans que l’Agència iniciï un procediment sancionador, pot evitar multes i només haurà d’abonar, si correspon, interessos de demora.
Què diuen les "cartes de la por"?
El contingut d’aquestes comunicacions sol incloure un avís sobre possibles discrepàncies, sense acusacions directes. Informen que Hisenda ha detectat diferències entre les dades declarades i els que figuren en els seus registres, i es convida el contribuent a revisar la seua situació. Poden rebre’s a través de diferents canals:
- Correu postal al domicili fiscal
- Notificació electrònica a la seu de l’AEAT
- Avisos dins de l’app mòbil oficial d’Hisenda
- Missatges a la plataforma Renda Web
Aquestes cartes poden arribar fins i tot després d’haver confirmat l’esborrany i estar esperant la devolució.
Qui pot rebre-les?
Qualsevol persona que hagi presentat la seua declaració i tingui una possible discrepància pot rebre una d’aquestes notificacions, encara que hi ha perfils amb més probabilitat:
- Els qui han modificat l’esborrany original
- Contribuents amb deduccions per habitatge, família nombrosa o donacions
- Persones amb ingressos per lloguers, activitats econòmiques o inversions
- Els qui hagin operat amb criptomonedes o tinguin actius a l’estranger
Els experts recomanen revisar amb deteniment les dades fiscals disponibles al web o app de l’AEAT i comparar-los amb el declarat. Si tot és correcte, no s’ha de fer res més, tret de conservar la documentació per si Hisenda la sol·licita formalment.
Una oportunitat, no una amenaça
Encara que el sobrenom “cartes de la por” reflecteix la inquietud que generen entre els contribuents, els tècnics d’Hisenda insisteixen en la seua funció pedagògica. Aquestes cartes permeten corregir errors sense conseqüències greus si s’actua a temps, i s’emmarquen en una estratègia de compliment voluntari cada vegada més estesa en països de l’OCDE.
En més del 60% dels casos, els ciutadans regularitzen la seua situació sense necessitat de sancions. Per tant, si reps una d’aquestes notificacions, actua amb calma i revisa la teua declaració: encara estàs a temps d’evitar complicacions.