FESTIVALS
Èxit del Festival Enre9 de Lleida, que reforça el vincle amb la comunitat
Amb un programa que ha fet “un pas més”
El Festival Enre9 de Lleida va posar ahir el colofó a la quarta edició, que l’organització va valorar molt positivament. “S’ha ofert una programació equilibrada i en la qual s’ha fet un pas més en l’àmbit professional que ha afavorit l’afluència d’un públic amb més curiositat i ganes de gaudir”, va valorar Enric Blasi, un dels responsables del festival. “També s’ha mantingut l’esperit participatiu i s’han reforçat els vincles amb la comunitat, sent un festival singular a escala europea”, va afegir. Així mateix, el tinent d’alcalde de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, va valorar que aquesta edició ha comptat “amb èxit de públic, de diversitat, de civisme i de convivència”.
En aquest sentit, la jornada final d’ahir va oferir propostes artístiques que van atreure multitud de persones de totes les edats, ètnies i cultures en diversos espais de la Zona 9 de la ciutat, com els Jardins 1r de Maig, la plaça Barcelona o el pati de l’Escola Santa Maria de Gardeny. En aquest últim espai es va celebrar una de les obres destacades de la matinal, Teranga, de la companyia Lo Niu (fundació Tutelar Alosa), un treball teatral inclusiu i comunitari inspirat en el Senegal, que va fer gaudir el públic. En paral·lel, el percussionista Gorsy Edú va demostrar que “el ritme és el cinquè element de la naturalesa a l’Àfrica” amb un recorregut emotiu, musical i evocador per la cultura i la filosofia del continent africà. Altres actuacions van ser les The Leila, El Espejo Negro, Sienta la Cabeza o el grup marroquí Tizwit Mundial.
Amb una cinquantena d’activitats, l’Enre9 s’ha consolidat com una proposta cultural singular a la ciutat i ja pensa en la cinquena edició de l’esdeveniment.