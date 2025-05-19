Ha arribat el fentanil a Lleida? Els experts ho expliquen
L’entitat va atendre el 2024 més de 300 persones amb addiccions a drogues com l’heroïna o la cocaïna, però sense detectar cap cas vinculat al potent opioide
La Fundació Arrels Sant Ignasi, una de les entitats referents en l’atenció a persones amb problemes d’addicció a Lleida, confirma que encara no han detectat cap cas de consum de fentanil entre els seus usuaris. Així ho assegura Rosa Majoral, directora de l’entitat, qui aclareix que “encara no hem registrat cap usuari amb aquesta addicció”.
El perfil majoritari de les persones ateses respon a consums de drogues com la cocaïna, l’heroïna o combinacions d’ambdues, com el speedball. En col·laboració amb l’Àrea de Drogodependències del departament de Salut, la Fundació duu a terme un programa de reducció de danys dirigit a persones en consum actiu, oferint recursos de desintoxicació, accés a vacunes i anàlisis mèdiques.
A més, compten amb espais habilitats per a venipunció i inhalació assistida. Aquest últim servei és el que registra més demanda actualment, fins el punt que l’espai disponible s’ha quedat petit. També mantenen actiu el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), que permet prevenir infeccions com el VIH o les hepatitis B i C mitjançant l’intercanvi de xeringues utilitzades per material estèril.
Durant 2024, l’entitat ha atès a 323 persones diferents, de les quals unes 90 es troben en situació d’exclusió social. “Aquesta xifra s’ha mantingut més o menys igual que l’any anterior”, assenyala Majoral. El servei, ubicat en el Barri Antic de Lleida, funciona de dilluns a divendres de 12.30 a 19.30 h. “A part de reduir danys personals, donem també un servei a la comunitat”, conclou.