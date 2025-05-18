Alcohòlics Rehabilitats: “quan ets alcohòlic, la beguda t’arriba a importar més que la família”
Josep Maria, usuari de l’associació ARLLE des de fa tres anys, destaca el valor del suport emocional i social que rep en el procés de rehabilitació
“Quan ets alcohòlic, la beguda passa a ser el més important per a tu, fins i tot més que la família. És molt trist, però és una realitat”, afirma el Josep Maria. Des de fa tres anys, acudeix una vegada a la setmana a l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida (ARLLE), a la plaça Sant Llorenç.
L’entitat ofereix un recurs obert a tota la població d’acompanyament a persones amb problemes amb la beguda. Josep Maria explica que va ser el seu germà qui el va animar a provar els serveis de l’ARLLE i ara admet que “vindre aquí m’ha anat molt bé”. En les visites, el Josep Maria es troba amb Eva Mazas, treballadora social, amb qui “em desfogo explicant problemes que no puc compartir amb ningú més, ni tan sols amb els meus éssers estimats”, assegura.
Societat
LAIA BERENGUER LUMBIERRES
Fundada fa 30 anys, ARLLE compta només amb dos professionals que van atendre 40 usuaris el 2024, i es manté gràcies a subvencions públiques. “Com a ONG, no cobrem per consultes”, afirma Mazas, qui afegeix: “La nostra atenció és molt més immediata si es compara amb la que ofereix el sistema sanitari”. “Atesa la magnitud del problema de l’alcoholisme al nostre país –al tractar-se d’una droga legal a l’abast de tothom i que forma part de la nostra cultura– ens preocupa com de petites som les entitats que ens dediquem a això”, lamenta Mazas.
Així mateix, treballen per trencar estigmes: “La paraula alcohòlic espanta molta gent, però no cal ser-ho per tenir problemes amb la beguda. Aquí venen persones els perfils de les quals no responen a l’estereotip social d’alcohòlic”, apunta.
Al llarg d’aquestes tres dècades, “hem resultat molt útils per a molta gent. Demanar ajuda és de valents”, constata Mazas. Per la seua part, el Josep Maria afirma que “em sento molt més tranquil quan vinc, l’Eva ja s’ha convertit en una persona de la confiança”.