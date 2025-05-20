La beguda amb triptòfan que ajuda a aprimar-se i a dormir com un nadó si es pren a la nit
Descobreix la millor opció per agafar el son i perdre pes durant la nit, sense comprometre el teu descans ni alterar els nivells hormonals
La llet es posiciona com una de les millors begudes per ajudar a agafar el son i, alhora, afavorir la pèrdua de pes durant la nit. Milers d’espanyols inicien dietes per desfer-se d’aquests quilos de més, especialment quan s’atansa l’estiu, però pocs coneixen que algunes begudes poden ser aliades perfectes per a aquest propòsit si es consumin a l’hora adequada i de la forma correcta.
Els experts en nutrició adverteixen que recórrer a begudes inadequades abans de dormir pot desencadenar problemes per agafar el son, la qual cosa deriva en un descans deficient. Aquesta situació provoca que, l’endemà, s’experimenti més gana i es tendeixi a compensar aquest cansament mitjançant el pica-pica entre hores. A més, la falta de son ocasiona desajustos hormonals significatius que afecten directament els nivells de sucre en sang i la insulina, complicant encara més el procés d’aprimament.
Davant aquests inconvenients, existeixen alternatives que no només faciliten el son, sinó que també contribueixen que l’organisme cremi greixos durant la nit, afavorint simultàniament l’estabilització del sucre en sang.
La llet: aliada nocturna per aprimar-se
Entre les diverses opcions que ajuden a perdre pes, la llet destaca per la seua eficàcia comprovada per facilitar el son gràcies al seu contingut en triptòfan i calci. El triptòfan, un aminoàcid essencial, promou l’alliberament de serotonina, neurotransmissor directament relacionat amb la sensació de plaer i el son reparador.
En casos d’obesitat o sobrepès, el triptòfan —present també en aliments com el sèsam, els cereals integrals o els ous— ajuda a prevenir afartaments ansiosos, com els que es produeixen en trastorns alimentaris com la bulímia. Tanmateix, perquè realment beneficiï el sistema nerviós i afavoreixi la calma nocturna, els nutricionistes recomanen no consumir la llet juntament amb el sopar, ni incorporar-la en salses o altres plats.
El més recomanable és prendre un vas de llet almenys 30 minuts abans o després del sopar perquè les seues propietats facin efecte. La temperatura és indiferent, per la qual cosa cada persona pot decidir si prefereix prendre-la calenta o freda segons les seues preferències. Això sí, mai no s’han d’afegir productes solubles ensucrats que contrarestin els seus beneficis.
Per què la llet ajuda a perdre pes mentre dormim?
La llet constitueix un gran aliat en la pèrdua de pes nocturna gràcies al seu contingut en caseïna, una proteïna de digestió lenta que contribueix al desenvolupament muscular durant el son, segons suggereix un estudi publicat a Medicine and Science in Sports & Science (MSSE). Aquest procés permet accelerar el metabolisme basal i facilita l’eliminació de greix corporal, fins i tot en les hores de descans.
Aquest aliment, a més, proporciona un efecte saciante que ajuda a evitar la temptació de recórrer a mossades nocturnes poc saludables, que solen ser un dels principals sabotejadors de les dietes d’aprimament.
Altres begudes que afavoreixen el son i la pèrdua de pes
A més de la llet, el mercat ofereix altres alternatives que compleixen aquesta doble funció:
Most: Aquesta beguda ajuda a regular el ritme circadiari de l’organisme. Conté resveratrol, un potent antioxidant que afavoreix la conversió de les reserves de greix blanc en greix marró, facilitant així la crema de calories, segons demostren diversos estudis publicats en l’International Journal of Obesity.
Quefir: Molt popular en les dietes veganes i vegetarianes, el quefir és ric en probiòtics, llevats i proteïnes. El seu consum regular millora significativament la qualitat del son i redueix els nivells de cortisol, l’hormona de l’estrès, el que facilita l’eliminació del greix acumulat, especialment a la zona abdominal.
Camamilla: Entre les infusions sense teïna i sense sucres addicionats, la camamilla sobresurt per la seua capacitat per augmentar els nivells de glicina, un neurotransmissor que relaxa el sistema nerviós i actua com a sedant suau. A més, incrementa lleugerament la temperatura corporal, factor que afavoreix el procés de pèrdua de pes durant les hores de descans.
Quin és el millor moment per consumir aquestes begudes?
Els experts en nutrició coincideixen que el moment òptim per consumir aquestes begudes és entre 30 i 60 minuts abans de ficar-se al llit. Aquest marge temporal permet que els components beneficiosos siguin assimilats correctament per l’organisme i comencin a fer efecte just quan el cos entra en la fase de repòs.
No obstant, es pot recordar que aquestes begudes han de formar part d’un enfocament integral que inclogui una alimentació equilibrada i activitat física regular, ja que per si soles no produiran resultats miraculosos en la pèrdua de pes.
Quines begudes s’han d’evitar a la nit?
Tan important com saber què beure abans de dormir és conèixer quines begudes evitar. L’alcohol, els refrescos ensucrats, els sucs embotellats, les begudes energètiques i el cafè són totalment desaconsellables en les hores prèvies al descans, ja que alteren els patrons de son i poden provocar despertars nocturns que interrompen els cicles naturals de recuperació de l’organisme.
Aquests trastorns del son no només dificulten la pèrdua de pes, sinó que poden contribuir activament al seu augment, creant un cercle viciós difícil de trencar sense la modificació d’aquests hàbits perjudicials.