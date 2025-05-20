Solucionada la incidència a la xarxa de Telefónica que afectava el 112
Telefónica ha informat aquest migdia que la incidència a la seva xarxa que afectava el 112 ha quedat solucionada. En un vídeo publicat a la xarxa X, el director d'Operacions, Xarxes i Tecnologies de la Informació de la companyia, Sergio Sánchez, ha indicat que aquesta matinada, mentre es feia un treball d'actualització de la xarxa, hi ha hagut una incidència en un rúter que ha provocat impacte en serveis públics i d'algunes empreses, i també en algun servei local. El servei s'ha anat recuperant de forma progressiva i ara està restablert excepte en algun cas puntual. En aquests casos, personal de Telefónica s'hi ha desplaçat per solucionar la incidència.
Sánchez ha explicat que des de l'inici s'ha activat el comitè de gestió d'incidències de xarxa i s'han aillat els nodes afectats, desplaçant personal per fer actuacions a diferents punts. El telèfon 112 de diverses comunitats ha patit problemes. Autonomies com Andalusia, País Valencià, Aragó o el País Basc han hagut d'habilitar telèfons alternatius per a la ciutadania. En el cas de Catalunya, el telèfon d'emergències ha patit afectacions mínimes perquè s'han activat els sistemes de contingència, que permeten que les trucades es desviïn a altres telèfons. El 061 també ha activat el seu pla de contingència i ha funcionat amb normalitat.
La incidència a Telefònica ha causat afectacions parcials a l'operativa de Caixa d'Enginyers, segons ha explicat l'entitat en un missatge a la xarxa social X. Concretament, ha impactat en les seves comunicacions, a més de la banca online i les trucades telefòniques. Mentrestant, ha habilitat un servei de Whatsapp per atendre els seus clients.
Altres entitats consultades per l'ACN, com Caixabank, han assegurat que la seva operativa no s'ha vist afectada per l'avaria mentre que al Banc Sabadell ha tingut un "impacte molt residual" i el servei ha funcionat amb normalitat. Així mateix, al BBVA no li constava cap alteració en l'operativa del banc arran de la incidència.