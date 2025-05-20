El testimoni de Blanca Cusiné: pressions, masclisme i empoderament després de la seua relació amb Bojan Krkić
La CEO d’Arcusin relata en el podcast 'Búscate la vida' de José Elías els atacs patits per la seua imatge, les pressions per abandonar la seua carrera i com va triar mantenir-se ferm en la seua independència professional davant els estereotips de gènere
Blanca Cusiné, CEO de l’empresa de maquinària agrícola Arcusin de Mollerussa, ofereix un testimoni més que interessant sobre l’apoderament femení i les renúncies personals que això implica. Blanca va explicar al podcast Búscate la Vida, conduït per José Elías, propietari de La Sirena, que va passar un autèntic calvari emocional quan després d’un viatge a Formentera amb el seu llavors parella, l’exfutbolista del FC Barcelona, Bojan Krkić, en aquell moment estavella de l’equip, li van criticar la seua estètica allunyada de les top-model que solen envoltar molts futbolistes i que va rebre pressions perquè deixés la seua professió i seguís el futbolista per formar una família.
Durant la conversa amb José Elías, propietari del grup La Sirena, Cusiné no només va abordar les diferències entre l’agricultura als Estats Units i Espanya, sinó que també va oferir un valuós testimoni sobre l’apoderament femení en entorns tradicionalment masculins. El seu relat ha ressonat especialment per la sinceritat amb què va parlar sobre els moments difícils que va viure després d’un viatge a Eivissa amb Krkić, llavors estrella emergent del Barcelona, quan va rebre crítiques despietades per la seua aparença física, allunyada dels estàndards habituals de les parelles de futbolistes d’elit.
Segons va relatar Cusiné, va experimentar "un autèntic calvari emocional" quan, a més de les crítiques a la seua imatge, va rebre pressions directes per abandonar la seua carrera professional i centrar-se a seguir el futbolista en les seues diferents destinacions professionals amb l’objectiu de formar una família. Un testimoni que ha generat nombroses reaccions en xarxes socials per visibilitzar les pressions invisibles que freqüentment afronten les dones amb carreres professionals pròpies.
Una relació marcada per la pressió mediàtica i social
L’entrevista de Blanca Cusiné ha permès conèixer detalls fins ara desconeguts sobre la seua relació amb Bojan Krkić, que va començar quan ambdós eren pràcticament adolescents. Segons va explicar l’empresària, a ella i Bojan es van conèixer en circumstàncies quotidianes, lluny del glamur que posteriorment envoltaria la vida del futbolista després del seu debut amb el primer equip del FC Barcelona.
"Després d’unes vacances a Formentera, vam aparèixer en revistes sense el nostre consentiment", va revelar Cusiné, recordant com aquell moment va marcar un abans i un després en la seua vida privada. "De sobte, vaig començar a rebre centenars de missatges criticant el meu aspecte físic, comparant-me amb les models que solen acompanyar als futbolistes", va explicar amb notable sinceritat durant el podcast.
Aquestes crítiques, que es van prolongar durant mesos, van tenir un impacte significatiu en la seua autoestima i en la dinàmica de la relació. "Em vaig sentir constantment jutjada i qüestionada, com si no fos prou bona per estar amb un futbolista de la seua categoria," va comentar Cusiné.
La disjuntiva entre la carrera professional i les expectatives tradicionals
Potser l’aspecte més revelador de l’entrevista va ser quan Blanca Cusiné va abordar les pressions que va rebre per abandonar la seua carrera professional. En un moment en què Bojan Krkić contemplava fitxar per un equip de la lliga nord-americana, diverses persones de l’entorn del futbolista li van suggerir directament que havia de deixar la feina a l’empresa familiar per acompanyar-lo i dedicar-se a formar una família.
"Em van dir explícitament que estava treballant massa i que havia de replantejar-me les meues prioritats", va recordar la CEO d’Arcusin. "El més dur va ser quan, després de ser diagnosticada amb endometriosi, una malaltia que pot afectar a la fertilitat, algunes persones van arribar a insinuar que l’havia desenvolupat perquè, en el fons, no volia ser mare però no el reconeixia per estar massa centrada en la meua carrera professional".
Aquestes pressions van representar un punt d’inflexió per a Cusiné, que va reconèixer haver viscut moments de gran confusió, però finalment va optar per mantenir la seua independència professional: "Vaig tenir clar que no volia renunciar al que havia construït professionalment, malgrat totes les veus que em deien el contrari."
La trajectòria de Blanca Cusiné al capdavant d’Arcusin
Actualment, Blanca Cusiné dirigeix amb èxit Arcusin, una empresa especialitzada en maquinària agrícola ubicada a Mollerussa, que s’ha convertit en referent del sector. El seu lideratge ha portat la companyia a expandir-se internacionalment, adaptant els seus productes a les necessitats específiques de diferents mercats agrícoles.
Durant l’entrevista amb José Elías, Cusiné també va compartir la seua visió sobre el futur del sector agrícola a Espanya i els reptes de sostenibilitat i innovació a què s’enfronta. "El camp espanyol necessita una modernització que combini tradició i innovació tecnològica", va explicar, demostrant un profund coneixement de la indústria que representa.
El seu testimoni en el podcast no només ha servit per visibilitzar les dificultats específiques que enfronten les dones en posicions de lideratge en sectors tradicionalment masculins, sinó també per posar en relleu la importància de la independència econòmica i professional com a pilar fonamental de l’apoderament femení.