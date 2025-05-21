Giménez es mostra "molt dolgut" per l'enfrontament entre les diòcesis de Lleida i Barbastre per l'art de la Franja
El fins ara bisbe de Lleida traslladarà la problemàtica de la falta de vocacions al seu successor, Daniel Palau
El fins ara bisbe de Lleida i actual administrador apostòlic de la diòcesi, Salvador Giménez, ha valorat positivament aquest dimecres la tria del seu successor, Daniel Palau, de qui n'ha destacat la joventut, un currículum "molt ric" i que està "ben preparat" intel·lectualment. En una compareixença per fer balanç dels prop de deu anys en el càrrec, Giménez ha avançat que el problema de la falta de vocacions serà un dels temes que traslladarà aquest dijous al bisbe Palau en una trobada a Lleida. D'altra banda, el prelat s'ha mostrat "molt dolgut" per l'enfrontament entre les diòcesis de Lleida i Barbastre per l'art de la Franja i ha admès que "esborraria" de la seva biografia el dia que va anar a declarar al jutjat per aquesta qüestió.
Nomenat el nou bisbe de Lleida: el barceloní Daniel Palau
Giménez ha admès que aquell 16 de maig del 2019 en què va comparèixer al judici per les obres d'art al jutjat de Barbastre va ser un dels moments "més complicats" de la seva vida. "Aquella data l'esborraria de la meva biografia, però la tindré allà per sempre", ha lamentat davant els mitjans de comunicació.
Sobre el litigi de l'art, el bisbe s'ha mostrat sorprès perquè l'Església catòlica hagi d'estar discutint "com si fóssim membres d'una societat civil" i ha subratllat que tots prediquen el mateix evangeli i s'organitzen de forma universal. "Arribar a aquest enfrontament entre dues comunitats diocesanes em preocupa molt i m'he sentit molt dolgut, però és així", ha lamentat.
I és que, segons Giménez, la reclamació de les obres per part de l'Aragó de l'art que hi havia a les parròquies de la Franja és "contradictòria" perquè, en aquell moment, ha afegit, pertanyien al bisbat de Lleida i el bisbe Messeguer se les va endur al Museu Diocesà "seguint les indicacions de la Santa Seu de crear art perquè ningú el robés dels pobles petits".
Giménez ha recordat que el passat 7 de maig les institucions que conformen el Museu de Lleida van decidir presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem sobre la sentència de l'Audiència d'Osca que reconeixia la propietat aragonesa de les obres. "Fa tres dies se'ns ha comunicat que s'ha admès el recurs i ara haurem d'esperar un temps perquè el Suprem es pronunciï", ha detallat.
Giménez traslladarà a Palau el problema de la falta de vocacions i seminaristes
L'ara administrador apostòlic de la diòcesi de Lleida es reunirà aquest dijous amb el bisbe Daniel Palau a Lleida i una de les qüestions que li traslladarà, ha dit, és que "el principal problema és la falta de vocacions, un problema que té Lleida, però també moltes altres diòcesis". En aquest sentit, Giménez ha lamentat que actualment no hi hagi cap seminarista al territori.
Sobre el seu successor, el prelat ha explicat que Palau "està molt preocupat" per la responsabilitat del càrrec, però s'ha mostrat convençut que es trobarà "molt a gust" a Lleida gràcies a "la seva capacitat intel·lectual" i el fet d'haver tingut un contacte estret amb la vida parroquial a les comarques de Barcelona.
Alhora, Giménez ha exposat que Palau tindrà el repte de donar més responsabilitats als laics --també a les dones, ha dit-- en l'organització de l'Església a les comarques de Lleida. D'altra banda, el bisbe s'ha mostrat agraït pel suport que ha rebut de les administracions, per exemple a l'hora d'ajudar-los a preservar un patrimoni "que costa molts diners i hem de mantenir".
El bisbe se'n tornarà a València, "content" de la feina feta
Salvador Giménez s'ha mostrat "content" de la seva feina com a bisbe de Lleida, un càrrec per al qual va ser nomenat el 16 de juliol del 2015 i del qual va prendre possessió el 20 de setembre del 2015. El prelat, que el pròxim 31 de maig farà 77 anys, ha recordat que va presentar la renúncia al papa Francesc el maig del 2023, en complir els 75 anys, perquè comencés a buscar-li un relleu.
Fins a l'ordenació episcopal del bisbe Daniel Palau, el 19 de juliol a la catedral de Lleida, Giménez continuarà fent les funcions de bisbe com a administrador apostòlic de la diòcesi. Després, ha avançat que se'n tornarà a València, on s'haurà d'acostumar a "no tenir responsabilitats" i on aprofitarà per llegir, fer missa i ajudar a alguna parròquia, ha indicat.