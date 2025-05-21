SEGRE

Nomenat el nou bisbe de Lleida: el barceloní Daniel Palau

És el segon nomenament episcopal de Lleó XIV

Daniel Palau Valero

Daniel Palau ValeroEsglésia de Barcelona

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El papa Lleó XIV ha nomenat com a nou bisbe de Lleida Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Daniel Palau substituirà en el càrrec Salvador Giménez, que es jubila.

El del nou bisbe de Lleida és el segon nomenament episcopal del papa Lleó XIV, després que fes un nomenament la setmana passada al Perú.

Palau és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, i el gener d’aquest any va ser nomenat degà de la Facultat de Teologia.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking