Nomenat el nou bisbe de Lleida: el barceloní Daniel Palau
És el segon nomenament episcopal de Lleó XIV
El papa Lleó XIV ha nomenat com a nou bisbe de Lleida Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Daniel Palau substituirà en el càrrec Salvador Giménez, que es jubila.
El del nou bisbe de Lleida és el segon nomenament episcopal del papa Lleó XIV, després que fes un nomenament la setmana passada al Perú.
Palau és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya i en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, i el gener d’aquest any va ser nomenat degà de la Facultat de Teologia.