El truc casolà amb closques d’ou que arrasa en xarxes per netejar la vaixella
Una solució domèstica eficaç i ecològica conquereix els usuaris per la seua senzillesa, baix cost i respecte al medi ambient
Les xarxes socials s’han convertit en un autèntic aparador de trucs casolans que prometen solucions enginyoses per a tasques quotidianes. Un dels que està guanyant popularitat entre els usuaris últimament és la combinació de closques d’ou triturades amb detergent per rentar plats, una barreja que, segons afirmen nombrosos internautes, pot resultar extraordinàriament eficaç per deixar lluent la vaixella i altres estris de cuina resistents.
Aquesta curiosa combinació aprofita les propietats abrasives de les closques d’ou, riques en carbonat càlcic, per potenciar l’acció netejadora del detergent. En ser un material amb certa rugositat però prou suau, les closques triturades poden eliminar la brutícia incrustada sense danyar la majoria de superfícies, especialment en materials com a ceràmica, porcellana o acer inoxidable.
No obstant, els experts recomanen precaució amb materials delicats com el vidre, on aquesta barreja podria resultar massa abrasiva i provocar microsolcs que afectin la brillantor característica d’aquestes peces.
Com preparar el netejador casolà amb closques d’ou
Elaborar aquest producte de neteja casolà resulta sorprenentment senzill. El procés requereix pocs ingredients i tot just uns minuts de preparació. Segons recullen diversos portals especialitzats en trucs domèstics, aquests són els passos a seguir:
1. Triturar minuciosament les closques d’ou en un recipient petit fins aconseguir fragments molt petits, gairebé pols.
2. Afegir una quantitat apropiada de detergent rentaplats al recipient i barrejar fins aconseguir una pasta homogènia.
3. Aplicar la barreja resultant sobre la superfície que es desitja netejar, ja es tracti d’un plat, una olla o qualsevol estri de cuina.
4. Fregar suaument amb un drap o una esponja, realitzant moviments circulars per aprofitar l’acció abrasiva.
5. Aclarir abundantment amb aigua temperada per eliminar qualsevol residu.
6. Assecar la superfície amb un drap net o deixar assecar a l’aire.
Beneficis mediambientals de reutilitzar les closques d’ou
Més enllà de la seua efectivitat com a element de neteja, aquest truc presenta importants avantatges des del punt de vista ecològic. En reutilitzar les closques d’ou, un residu que habitualment acaba a les escombraries, s’està donant un segon ús a un material orgànic abans de la seua eliminació final.
A més, després de ser utilitzades per a la neteja, aquestes closques triturades encara poden tenir una tercera vida com a abonament per a plantes. L’alt contingut en calci les converteix en una excel·lent aportació per al substrat de jardins i horts urbans, especialment per a cultius que requereixen terres menys àcids.
Aquest aprofitament múltiple s’alinea perfectament amb la filosofia d’economia circular i reducció de residus que cada vegada guanya més adeptes, conscients de la importància de minimitzar la seua empremta ecològica.
Altres usos sorprenents de les closques d’ou
La versatilitat d’aquest recurs no es limita a la neteja. Les closques d’ou han demostrat ser útils en múltiples aplicacions domèstiques gràcies a la seua composició rica en minerals, especialment calci, i a la seua estructura porosa i lleugerament abrasiva.
Entre els usos més destacats es troba la seua capacitat per desembussar canonades. Triturades i barrejades amb vinagre, generen una reacció química que pot ajudar a eliminar petites obstruccions en desaigües. També resulten efectives per blanquejar peces de roba si s’introdueixen en una bosseta de tela dins de la rentadora durant el cicle de rentat.
Al jardí, a més de com abonament, poden servir com a barrera natural contra caragols i llimacs, que eviten travessar superfícies cobertes amb fragments de closca a causa de les seues vores afilades.
Per què són efectives les closques d’ou per netejar?
El secret de la seua efectivitat rau en la seua composició química. La closca d’ou està formada principalment per carbonat càlcic (aproximadament un 94%), el mateix compost present a molts productes de neteja comercials amb propietats abrasives suaus.
Aquesta composició mineral, unida a la seua estructura porosa i lleugerament rugosa, cregui un agent netejador natural que actua de manera similar a les pólvores netejadores comercials, però amb l’avantatge de ser completament biodegradable i no contenir productes químics agressius.
En combinar-se amb el detergent, que aporta tensioactius per dissoldre el greix, s’obté un producte que pot abordar diferents tipus de brutícia: mentre el detergent s’encarrega del greix, les closques triturades eliminen els residus més adherits.
Precaucions en utilitzar aquest mètode de neteja
Malgrat els seus avantatges, convé tenir en compte algunes consideracions abans d’aplicar aquest truc casolà. En primer lloc, és fonamental assegurar-se que les closques són completament netes abans d’utilitzar-les per evitar qualsevol contaminació bacteriana.
D’altra banda, com s’ha esmentat anteriorment, no és aconsellable fer servir aquesta barreja en superfícies delicades o que es rallin fàcilment com el vidre fi, alguns plàstics transparents o determinats acabats especials.
Per als qui tenen dubtes sobre la compatibilitat amb un material específic, el més recomanable és realitzar una prova en una petita zona poc visible abans d’aplicar el producte a tota la superfície.
Aquest truc casolà representa una interessant alternativa als productes comercials, combinant eficàcia, sostenibilitat i estalvi econòmic, tres factors cada vegada més valorats pels consumidors espanyols a l’hora de triar els seus mètodes de neteja domèstica.