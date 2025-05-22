Aquest és el canvi que arriba als caixers automàtics d’Espanya a partir del 28 de juny
El sector bancari afronta una transformació tècnica i legal amb impacte directe en milions d’usuaris
Els caixers automàtics de tot Espanya experimentaran una transformació significativa a partir del proper 28 de juny. Aquesta data marca l’inici de l’obligatorietat perquè tots aquests dispositius s’adaptin als requisits d’accessibilitat universal establerts per la nova legislació espanyola, que trasllada diverses directives europees en aquesta matèria. El canvi busca eliminar les barreres que fins ara han dificultat l’accés a serveis bancaris bàsics per a persones amb discapacitats visuals, auditives, físiques o cognitives.
Aquesta important modificació s’emmarca dins de la Llei d’accessibilitat que va ser aprovada el maig de 2023, després de més de dos anys de preparació. La normativa exigeix que determinats productes i serveis siguin completament accessibles per a tots els ciutadans, sense importar les seues capacitats. El sector financer ha estat especialment assenyalat en aquesta regulació a causa del paper fonamental que juguen els caixers automàtics en la vida quotidiana de milions d’espanyols, particularment per a les persones grans i aquelles que continuen utilitzant efectiu de manera habitual.
Quines novetats incorporaran els caixers automàtics?
A partir de la data assenyalada, els caixers automàtics hauran d’oferir informació a través de múltiples canals sensorials simultàniament. Això implica que, a més de les tradicionals instruccions visuals en pantalla, els terminals hauran d’incorporar alternatives auditives (mitjançant sistemes de veu) o tàctils, facilitant així una experiència veritablement inclusiva per a persones amb diferents tipus de discapacitat.
La nova normativa estableix requisits clars sobre la presentació de la informació. Tots els textos hauran d’estar redactats en un llenguatge comprensible, amb una tipografia de prou mida per garantir la seua llegibilitat. Es preveu que molts caixers incorporin característiques com lletres més grans, pantalles amb alt contrast cromàtic, sistemes guiats per veu i teclats amb indicacions en braille, entre altres innovacions tècniques.
També resultarà obligatori que les interfícies d’usuari siguin intuïtives i accessibles, un canvi que no només beneficiarà persones amb alguna discapacitat, sinó també els usuaris d’edat avançada o amb escassa familiaritat amb les noves tecnologies, combatent així la fractura digital que afecta determinats segments de la població.
Terminis d’adaptació per a les entitats bancàries
La implementació d’aquests canvis seguirà un calendari gradual. Totes les entitats financeres que operin caixers automàtics en territori espanyol hauran de realitzar aquestes adaptacions d’accessibilitat als seus nous productes i serveis a partir del 28 de juny de 2024. No obstant, la normativa preveu certes excepcions temporals.
Aquells caixers que ja es trobin operatius amb contractes anteriors al 28 de juny de 2025 disposaran d’una pròrroga significativa, fins el 29 de juny de 2030, per complir els requisits exigits per la legislació. Aquesta moratòria permetrà als bancs adaptar progressivament el seu parc de terminals, encara que el focus immediat estarà posat als nous dispositius que s’instal·lin a partir d’ara.
Impacte en el sector bancari espanyol
El sector financer espanyol, que compta amb una extensa xarxa de més de 47.000 caixers automàtics distribuïts per tota la geografia nacional, afronta aquest desafiament en un moment de profunda transformació digital. L’adaptació a aquests nous requisits d’accessibilitat suposarà inversions considerables per a les entitats bancàries, que hauran d’actualitzar tant el hardware com el software de les seues terminals.
Experts del sector estimen que el cost mitjà d’adaptació per caixer podria situar-se entre el 1.500 i 3.000 euros, depenent del model i l’antiguitat del dispositiu. Tanmateix, aquestes inversions es consideren necessàries no només per complir la normativa, sinó també per millorar l’experiència d’usuari de tots els clients.
"L’accessibilitat no és només una obligació legal, sinó una oportunitat per millorar el servei a tots els usuaris", assenyalen des de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), que ha treballat conjuntament amb les entitats financeres per preparar aquesta transició.
Què és l’accessibilitat universal en serveis bancaris?
L’accessibilitat universal en l’àmbit bancari es refereix al conjunt de característiques i condicions que permeten que qualsevol persona, independentment de les seues capacitats físiques, sensorials o cognitives, pugui utilitzar els serveis financers en igualtat de condicions. Aquest concepte va més enllà de la mera eliminació de barreres físiques, incloent també aspectes com la comunicació, la comprensió de la informació i la usabilitat de les interfícies tecnològiques.
En el cas específic dels caixers automàtics, l’accessibilitat universal implica que aquests dispositius han de ser dissenyats considerant les necessitats de persones amb diferents tipus de discapacitat: visual (mitjançant sistemes d’àudio, braille o alt contrast), auditiva (a través d’informació visual i vibracions), física (mitjançant l’adequada altura i disposició dels elements) i cognitiva (amb interfícies simplificades i intuïtives).
Com afectarà aquest canvi als usuaris de la banca?
La implementació d’aquestes mesures d’accessibilitat tindrà un impacte directe en aproximadament 4,3 milions d’espanyols que tenen algun tipus de discapacitat reconeguda, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per a aquestes persones, la possibilitat d’utilitzar els caixers automàtics de forma autònoma representa un pas significatiu cap a la seua plena inclusió financera.
No obstant, els beneficis d’aquestes adaptacions s’estendran a un espectre molt més ampli d’usuaris. Les persones grans, que representen més del 20% de la població espanyola, trobaran interfícies més senzilles i comprensibles. Igualment, els qui tenen limitacions temporals (com una lesió a un braç o problemes de visió transitòria) o els qui s’enfronten a barreres idiomàtiques també experimentaran una millora substancial en la seua interacció amb aquests dispositius.
Tecnologies emergents per a caixers accessibles
El compliment d’aquesta normativa està impulsant la innovació tecnològica al sector. Alguns bancs espanyols ja estan provant solucions avançades com el reconeixement facial per a identificació, sistemes de guiat per veu activats per proximitat, o aplicacions mòbils complementàries que permeten preparar l’operació abans d’arribar al caixer.
Altres tecnologies prometedores inclouen interfícies adaptatives que s’ajusten automàticament a les necessitats de l’usuari, sistemes de realitat augmentada per facilitar la navegació, i assistents virtuals capaços de guiar pas a pas durant tota l’operació.
En definitiva, el 28 de juny marca l’inici d’una de nova era per als caixers automàtics a Espanya, amb canvis que, més enllà de complir una obligació legal, responen a la necessitat de construir una societat més inclusiva on els serveis financers siguin realment accessibles per a tothom.