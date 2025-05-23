SANITAT
Salut amb perspectiva de gènere
Jornada per conscienciar sobre la importància de combatre l’infradiagnòstic entre les dones. “A vegades quan van al metge és tard”, alerten
L’aula magna de la Facultat de Medicina de Lleida va acollir ahir la I Jornada sobre Sostenibilitat i Salut amb Perspectiva de Gènere, en la qual diversos professionals sanitaris van debatre sobre la importància de la mirada en la salut cap a les dones. La presidenta de l’Associació Sostenibilitat, Educació i Salut (ASES), Ana Rodríguez, va explicar a SEGRE que l’objectiu de l’entitat és conscienciar la ciutadania i els sanitaris de la importància de millorar la salut de les persones i també del planeta. En la jornada d’ahir, l’objectiu era treballar sobre la perspectiva de gènere per combatre la realitat de l’infradiagnòstic de les dones en nombroses patologies com cardiovasculars, Alzheimer, diabetis, ictus o migranya. Ja no només en el diagnòstic i tractament, sinó també en la investigació, al considerar que hi ha més estudis entre homes que entre dones. Segons Rodríguez, hi ha diverses causes que expliquen aquest infradiagnòstic i va destacar que “en molts casos són les mateixes dones les que, a conseqüència del seu rol de cura familiar, no tenen temps d’anar al metge i quan hi van potser és ja tard”. Això provoca, va remarcar, que puguin no tenir accés a un diagnòstic precoç, la qual cosa també afecta el seguiment de la patologia i el tractament.
La jornada d’ahir va comptar amb una taula redona de professionals sobre perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut. Hi van intervenir Montserrat Gea, investigadora de l’IRBLleida i professora de la UdL; M. Antonia Mangues, especialista en farmàcia hospitalària, i Patrícia Pazo, cap de secció de Neurologia del Vall d’Hebron.