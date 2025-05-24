SEGRE

Divendres de graduació per a alumnes de la UdL

Cerimònia del grau de Relacions Laborals i Recursos Humans al Rectorat. - GERARD HOYAS



REDACCIÓ

La Seu Vella de Lleida va acollir ahir la celebració de l’entrega de les orles per a graduats de Medicina de la Universitat de Lleida, en un acte que va ser apadrinat per Rosa Pérez, professora de la UdL i gerent de la Regió Sanitària de Lleida.

També les van rebre els alumnes i alumnes del grau de Relacions Laborals i Recursos Humans al Saló Víctor Siurana del Rectorat. A Agrònoms, es va celebrar la graduació dels alumnes d’Enginyeria Agrària i Alimentària, apadrinats per Daniel Villalba.

