FESTIVAL
El Galacticat de Tàrrega, del 14 al 20 de juliol amb un centenar de projeccions
El Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, se celebrarà del 14 al 20 de juliol als Cinemes Majèstic i a les places i carrers de la capital de l’Urgell. El certamen preveu projectar prop d’un centenar de curtmetratges, llargmetratges i documentals, a més d’acollir diverses activitats relacionades amb el sector audiovisual i cinematogràfic estatal. Una de les activitats paral·leles és la quarta edició de la Trobada de Talents, que ja ha obert convocatòria i els projectes es poden presentar fins al divendres 30 de maig. A més, aquest any com a novetat, la trobada només accepta projectes de guions escrits en català.
Galacticat continua col·laborant amb Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) per ser Esdeveniment Preseleccionador del Producers Meet Producers (PMP), que es portarà a terme durant el Sitges Film Festival. D’aquesta manera, com a mínim un dels projectes participants en la Trobada de Talents serà seleccionat per formar part de la preselecció per al PMP 2025. Des de l’any passat, PAC compta amb quatre persones ambaixadores i a Lleida és Ramon Bochaca, actual director del Galacticat. L’any passat quatre projectes del festival de Tàrrega van participar en el PMP.