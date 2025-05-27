MICOLOGIA
El Pati de l’IEI acull la Mostra de Bolets de Primavera amb setanta espècies
Més varietats però menys quantitat
El pati de l’IEI acull, ahir i avui, la XXVII Mostra de Bolets de Primavera de les Terres de Lleida, una activitat organitzada per la Secció de Micologia. En aquesta ocasió exposa una setantena d’espècies que han estat recollides pels membres de la secció de l’IEI al llarg del cap de setmana, principalment en prats i boscos del Pirineu. Malgrat les bones perspectives a causa de les abundants pluges, unes temperatures més baixes del que és normal en zones elevades no han ajudat la fructificació dels bolets, excepte en zones ben orientades al sud o assolellades.
“Hem trobat moltes espècies però poca quantitat de cada una”, va explicar el coordinador de la Secció de Micologia de l’IEI, Carmel Curcó. En l’exposició es poden veure típiques espècies primaverals com moixernons, carreteres, múrgoles o bolets de greix i algunes espècies que han aparegut de manera inesperada, com rovellons, que “han fructificat inusualment aquesta primavera malgrat ser propis de la tardor”, va destacar Curcó. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, i el director, Andreu Vàzquez, van visitar ahir l’exposició.
Per un altre costat, la mostra es va complementar ahir amb la conferència del microbiòleg i doctor en genètica molecular de plantes i fongs Ferran Sánchez Sanuy, sobre El fascinant món del cultiu dels bolets. Sánchez va compartir els seus coneixements sobre el cultiu de bolets. Graduat en microbiologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat en genètica molecular de plantes i fongs pel Centre de Recerca d’Agrigenòmica, fa dos anys va iniciar a Estopanyà el projecte empresarial La Mandraula Bolets, focalitzat en el cultiu de bolets amb alt valor gastronòmic.