Aquest és el període de l’any en què més cotxes es roben a Espanya, segons un estudi
Alerten de l’auge de tècniques electròniques com l’atac de relé i recomanen dispositius de localització i protecció física
L’últim estudi elaborat per Coyote basat en les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior corresponents al 2024 revelen que l’estiu es confirma com la temporada més activa per al robatori de vehicles a Espanya. Les xifres són contundents: durant el tercer trimestre de l’any (el juliol, l’agost i el setembre) es van registrar 8.568 sostraccions de vehicles, la qual cosa representa un increment del 4% en comparació amb la mitjana trimestral de l’exercici anterior.
Aquest fenomen, no obstant, no afecta de manera homogènia tot el territori estatal. L’anàlisi realitzada pel proveïdor d’assistència a la conducció ha identificat patrons geogràfics clarament diferenciats. Las Islas Baleares destaquen com la comunitat autònoma amb més augment de robatoris durant el període estival, amb un alarmant increment del 38% el 2024. El segueixen La Rioja, amb un 13% més de casos, i Múrcia, on les sostraccions van créixer un 11%. En l’extrem oposat, Castella i Lleó va experimentar una significativa reducció del 31%, mentre que a Aragó i Castella-la Manxa els robatoris van disminuir un 28% i un 16%, respectivament.
Gregoire Destre, country mànager de Coyote a Espanya, assenyala que "sens dubte, l’època estiuenca és més atractiva per a les xarxes de delinqüència organitzada els qui tradicionalment han optat per actuar en zones més turístiques. No només a les Illes Balears i Múrcia, sinó que també a Catalunya i Andalusia hem observat que hi ha, invariablement, un major nombre de robatoris estivals des de 2021".
L’auge de les tècniques electròniques en el robatori de vehicles
L’evolució tecnològica no només ha transformat la indústria automobilística, sinó també els mètodes fets servir pels delinqüents per sostreure vehicles. Actualment, els propietaris s’enfronten a tècniques cada vegada més sofisticades que aprofiten les vulnerabilitats dels sistemes electrònics dels automòbils moderns.
Entre els mètodes més utilitzats destaca l’atac de relé, una tècnica mitjançant la qual els lladres amplifiquen el senyal del clauer intel·ligent del vehicle des de l’exterior de l’habitatge del propietari, permetent-los obrir i arrancar el cotxe sense necessitat de forçar cap pany. D’altra banda, el robatori a través del port OBD (On-Board Diagnostics) consisteix a accedir al sistema informàtic del vehicle a través del connector de diagnòstic per reprogramar les claus o desactivar els sistemes de seguretat.
"En 9 de cada 10 casos, els vehicles són robats sense violació de domicili mitjançant mètodes electrònics", afirma Gregoire Destre. Aquesta estadística subratlla la creixent sofisticació dels delinqüents i explica per quin Coyote recomana encaridament la instal·lació de dispositius de localització com a mesura preventiva per facilitar la recuperació del vehicle en cas de robatori.
Factors que influeixen en l’augment de robatoris durant l’estiu
L’increment de sostraccions de vehicles durant els mesos d'estiu respon a diversos factors. D’una banda, l’augment de l’afluència turística a determinades zones costaneres i insulars genera un parc mòbil temporal més gran , oferint més oportunitats als delinqüents. A més, molts vehicles romanen estacionats durant períodes més llargs en zones menys vigilades, com aparcaments públics o àrees residencials vacacionals.
Un altre factor rellevant és la presència més gran de cotxes d’alta gamma i de lloguer en zones turístiques, objectius particularment atractius per a les bandes organitzades. La concentració de vehicles en determinats punts turístics facilita la selecció d’objectius i permet els delinqüents passar més desapercebuts en àrees amb gran afluència de persones i vehicles no habituals.
Com protegir el teu vehicle contra el robatori?
Davant del sofisticat panorama actual de robatoris de vehicles, els experts recomanen adoptar diverses mesures de protecció. A més dels dispositius de localització suggerits per Coyote, existeixen altres estratègies efectives per minimitzar el risc.
Per prevenir els atacs de relé, s’aconsella guardar les claus intel·ligents en fundes o capses especials amb blindatge RFID que bloquegen el senyal. També resulta efectiu l’ús de sistemes de seguretat físics tradicionals com barres per al volant o pedals, que complementen la seguretat electrònica i poden dissuadir els lladres en requerir més temps per ser neutralitzats.
Els sistemes d’alarma avançats amb sensors de moviment, inclinació i ruptura de vidres proporcionen una capa addicional de protecció. Finalment, estacionar en llocs ben il·luminats i vigilats redueix significativament el risc de sostracció.
Quins models de cotxes són els més robats a Espanya?
Encara que l’estudi de Coyote no detalla específicament els models més sostrets, diversos informes del sector assenyalen que els vehicles més demandats al mercat solen ser també els més atractius per als lladres. Els utilitaris de marques populars com Seat, Volkswagen o Renault figuren habitualment entre els més robats, principalment per la facilitat per revendre les seues peces al mercat negre.
Els SUV i vehicles d’alta gamma també són objectius freqüents, especialment per a bandes organitzades que operen a nivell internacional. Aquests vehicles solen ser robats per encàrrec i traslladats ràpidament fora del país per a la seua venda en mercats estrangers.
Què fer si et roben el cotxe?
En cas de patir el robatori del vehicle, és fonamental actuar amb rapidesa. El primer pas consisteix a interposar una denúncia davant de la Policia Nacional o Guàrdia Civil, proporcionant totes les dades identificatives del vehicle. Posteriorment, s’ha de notificar el robatori a la companyia asseguradora per iniciar els tràmits corresponents.
Si el vehicle disposa d’un sistema de localització com els recomanats per Coyote, les probabilitats de recuperació augmenten considerablement. Aquests dispositius permeten rastrejar la posició exacta de l’automòbil en temps real, facilitant la tasca de les forces de seguretat.
L’estudi de Coyote posa de manifest l’estacionalitat del fenomen del robatori de vehicles i la necessitat d’extremar les precaucions durant el període estival, especialment en aquelles comunitats autònomes que mostren una incidència més gran d’aquest tipus de delictes. La combinació de mesures preventives i l’ús de tecnologies de localització constitueixen l’estratègia més efectiva per protegir els vehicles davant de la creixent sofisticació dels mètodes fets servir pels delinqüents.