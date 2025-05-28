Avís per onada de calor amb màximes de rècord per a un mes de maig a Lleida
La matinada de dissabte a diumenge la mínima serà de 19 graus, per la qual cosa es considerarà com la primera nit tropical de l’any
Les altes temperatures dels últims dies pujaran encara més a partir d’aquest dimecres i, segons les previsions meteorològiques, podrien arribar als 38 graus a finals de setmana i assolir així un rècord per a un mes de maig. De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia ha activat l’avís groc per calor a la depressió central de Lleida i també a la de Tarragona. El mes de maig del 2022 també va ser extremament càlid a Catalunya, amb les temperatures més elevades en 82 anys els dies 21 i 22.
A Lleida capital es van assolir llavors els 36,8 graus i en l’actual episodi de calor es preveu arribar avui als 36 i registrar-ne 37 demà dijous i 38 divendres i dissabte. Així mateix, la matinada de dissabte a diumenge la mínima serà de 19 graus, per la qual cosa es considerarà com la primera nit tropical de l’any.
A Mollerussa el 2022 es va arribar a 37 graus, temperatura que se superarà aquesta setmana ja que es preveuen 38 graus divendres i dissabte.
A més, la mínima de nit de diumenge serà de 20 graus, de manera que també serà la primera nit tropical de la capital del Pla d’Urgell. Fa dos anys, durant l’episodi de calor de maig hi va haver mínimes més elevades que les que es preveuen per a aquesta setmana, amb 21,3 a la Pobla de Cérvoles. A més, es va estendre també a zones de muntanya, amb màximes de 34,6 graus a la Seu d’Urgell i 32,6 a Arties.