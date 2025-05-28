Boticaria García, nutricionista: Encara no et menges el kiwi amb pell?
La reconeguda nutricionista ha revelat els múltiples beneficis de consumir aquesta fruita sense pelar-la, una pràctica poc comuna però que potencia les seues propietats saludables
La farmacèutica i divulgadora nutricional Gemma del Caño, coneguda popularment com a Boticaria García, ha generat un considerable enrenou en xarxes socials després de recomanar el consum de kiwi amb pell, una pràctica poc estesa entre els espanyols. A través d’un vídeo promocional en col·laboració amb la cadena de supermercats Día, l’experta detalla els nombrosos beneficis nutricionals d’aquesta forma de consum, destacant que els qui descarten la pell estan perdent importants propietats saludables d’aquesta fruita.
El consell de Boticaria García arriba en un moment de creixent interès pels hàbits alimentaris saludables a Espanya, on cada vegada més consumidors busquen aprofitar al màxim les propietats nutricionals dels aliments. "Encara no et menges el kiwi amb pell? T’estàs perdent moltíssims avantatges", afirma la nutricionista a la publicació.
La divulgadora, que compta amb més d’un milió de seguidors a les seues xarxes socials, ha convertit aquest consell en viral, provocant reaccions dividides entre els qui ja practicaven aquesta forma de consum i els qui mai no havien considerat aquesta possibilitat.
Beneficis nutricionals del consum de kiwi amb pell
Segons diversos estudis nutricionals, la pell del kiwi concentra una quantitat important de fibra, fins tres vegades més que la polpa. Aquesta aportació extra de fibra contribueix significativament a millorar el trànsit intestinal i pot ajudar a prevenir problemes digestius com el restrenyiment. A més, la fibra present a la pell del kiwi té un efecte saciant que pot ser beneficiós per als qui segueixen dietes de control de pes.
Un altre dels beneficis destacables és la presència d’antioxidants a la pell d’aquesta fruita. Aquests compostos, entre els quals destaquen els flavonoides i els polifenols, tenen propietats antiinflamatòries i protectores davant el dany cel·lular. En consumir el kiwi amb pell, s’aprofita la totalitat d’aquests compostos bioactius, potenciant així els efectes positius per a la salut.
La vitamina C, un dels nutrients més coneguts del kiwi, també es troba en més concentració a la pell que a la polpa. Aquesta vitamina és essencial per al funcionament del sistema immunològic i l’absorció del ferro, a més de contribuir a la formació de col·lagen, fonamental per a la salut de la pell, ossos i articulacions.
Com incorporar el kiwi amb pell a la nostra dieta?
Per als qui mai no han provat el kiwi amb pell, la textura pot resultar inicialment estranya a causa dels petits pèls que la recobreixen. Tanmateix, existeixen diverses maneres de facilitar aquesta transició. Una opció és raspallar suaument la superfície del kiwi sota aigua corrent per eliminar part d’aquests pèls, acció que converteix el seu consum en més agradable.
Una altra alternativa popular és incorporar el kiwi amb pell en batuts o smoothies, on la textura queda diluïda entre altres ingredients. Aquesta opció resulta ideal per als qui busquen beneficiar-se de les seues propietats nutricionals sense haver d’adaptar-se a la sensació de la pell a la boca.
Els experts en nutrició recomanen, en qualsevol cas, assegurar-se que el kiwi estigui ben rentat abans del seu consum, preferiblement amb aigua i una mica de bicarbonat per eliminar possibles restes de pesticides, especialment si no es tracta de fruita de cultiu ecològic.