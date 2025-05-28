Què és un ‘datacenter’ com el que vol acollir Alcarràs?
Aquests centres de processament de dades destaquen per les seues considerables necessitats de subministraments bàsics
Un datacenter o centre de processament de dades, com el que podria instal·lar-se a Alcarràs, representa una infraestructura tecnològica fonamental que actua com a columna vertebral d’internet. Aquestes instal·lacions emmagatzemen, processen i distribueixen grans volums d’informació digital, funcionant com a autèntics nodes neuràlgics de la xarxa.
L’ajuntament d’Alcarràs s’ha ofert a la Generalitat per instal·lar un datacenter, un centre d’emmagatzematge i processament de dades del núvol d’internet. L’oferta es va formalitzar dilluns en una reunió celebrada a Barcelona en la qual, a més de l’alcalde, Gerard Companys, de Junts; van participar per part de l’ajuntament Jordi Castany, d’ERC (ambdues formacions estan en el govern), i Manel Ezquerra, del PSC (el regidor de la CUP, Genís Sisó, no va poder assistir), i per part de la Generalitat, Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital; Xavier Amor, secretari de Governs Locals, i Cristina Campillo, directora general d’Infraestructures Digitals.
Consum de recursos
Els datacenters destaquen per les seues considerables necessitats de subministraments bàsics. Les seues principals demandes són d’energia elèctrica i aigua, aquesta última feta servir fonamentalment per refrigerar els sistemes operatius que generen altes temperatures durant el seu funcionament continu.
Quant al consum hídric, les estimacions més conservadores apunten uns 25.000 m³ anuals per a un centre de dades de mida mitjana. Tanmateix, altres càlculs eleven significativament aquesta xifra, assenyalant que es requereixen aproximadament 200 litres per gigabyte processat. Considerant que la tecnologia 4G pot moure un gigabyte per segon, això suposaria un consum diari de fins 17.280 m³ d’aigua.
Impacte energètic equivalent a milers de llars
El consum elèctric d’aquestes instal·lacions també és notable. Segons dades creuades de la Universitat Ramon Llull amb els registres del parc de datacenters, el consum mitjà se situa entorn dels 42.000 MWh (megawatts/hora), la qual cosa equival aproximadament a la despesa energètica de 12.000 llars convencionals.
Aquesta iniciativa d’Alcarràs s’emmarca en una estratègia més àmplia per aprofitar les infraestructures d’energies renovables existents a la zona, buscant atreure inversions tecnològiques que complementin el desenvolupament econòmic local i posicionin al municipi dins del mapa d’infraestructures digitals de Catalunya.