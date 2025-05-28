La DGT alerta de multes de fins a 30.000 euros per portar aquests objectes al cotxe
La normativa de trànsit adverteix sobre sancions greus per a conductors que transportin determinats elements sense autorització
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reforçat els controls a la carretera per supervisar el transport d’objectes en vehicles particulars, podent imposar sancions que assoleixen els 30.000 euros en els casos més greus. Segons estableix la normativa vigent, circular amb determinats elements sense l’autorització corresponent pot suposar infraccions considerables, pèrdua de punts al carnet i fins i tot conseqüències legals més enllà de l’administratiu.
Els agents de la Guàrdia Civil, encarregats d’executar aquests controls, estan intensificant les inspeccions no només de la documentació obligatòria o de l’estat de sobrietat del conductor, sinó també de l’habitacle i maleter dels vehicles. Aquesta vigilància més gran respon a la preocupació per la seguretat viària i la prevenció de possibles delictes associats al transport d’elements prohibits o restringits.
"Viatjar amb determinats objectes al cotxe pot suposar una sanció greu si no es compta amb l’autorització necessària", adverteixen des de l’organisme de trànsit, que subratlla la importància de conèixer quins elements poden transportar-se i en quines condicions per evitar multes innecessàries.
Objectes prohibits que poden portar sancions
Durant un control rutinari, els agents poden sol·licitar revisar l’interior del vehicle a la recerca d’elements que contravinguin la normativa. Entre els objectes expressament prohibits destaquen:
Detectors de radars: El seu ús està completament prohibit i pot portar multes de 500 euros i la retirada de tres punts del permís de conduir. La normativa és clara sobre això, diferenciant aquests dispositius dels avisadors, que sí que estan permesos en basar-se en bases de dades d’ubicacions fixes.
Objectes solts: Elements com botelles, eines, motxilles o dispositius electrònics que no estiguin degudament subjectes poden convertir-se en projectils perillosos en cas de frenada brusca o col·lisió. Encara que semblin inofensius, representen un risc considerable per a la seguretat.
Animals sense subjecció adequada: Les mascotes han de viatjar correctament assegurades mitjançant arnesos homologats, cistelles de transport o separadors, evitant així distraccions al conductor i possibles lesions en cas d’accident.
Càrrega mal col·locada: Qualsevol element que sobresurti del vehicle sense la corresponent senyalització o que no estigui correctament ancorat pot suposar una infracció. La càrrega ha de distribuir-se de manera equilibrada i assegurar-se per evitar desplaçaments.
Substàncies perilloses sense autorització: El transport de productes inflamables, explosius o químics requereix permisos especials i condicions específiques de seguretat. El seu trasllat sense complir aquests requisits pot comportar les sancions més severes.
Sancions per transportar objectes prohibits
Les multes per portar objectes il·legals o perillosos dins del vehicle varien considerablement segons la gravetat de la infracció. En els casos més lleus, les sancions poden ser d’uns centenars d’euros, mentre que les infraccions més greus poden assolir els 30.000 euros, especialment quan es tracta del transport de substàncies perilloses sense la deguda autorització.
A més de les sancions econòmiques, determinades infraccions comporten la pèrdua de punts al carnet de conduir i fins i tot, en casos extrems, poden derivar en responsabilitats penals si els objectes transportats estan vinculats a activitats il·lícites.
La DGT recorda que aquestes mesures no tenen un afany recaptatori, sinó que busquen garantir la seguretat de tots els usuaris de les vies. Molts conductors desconeixen el perill potencial que suposen certs objectes aparentment inofensius quan són transportats incorrectament.
Què diu la legislació sobre el transport d’objectes en vehicles?
La regulació sobre el transport d’objectes en vehicles particulars està recollida principalment al Reglament General de Circulació i en la Llei de Seguretat Viària. Aquestes normatives estableixen clarament quins elements poden transportar-se i en quines condicions, prioritzant sempre la seguretat dels ocupants del vehicle i de la resta d’usuaris de la via.
L’article 14 del Reglament General de Circulació, per exemple, especifica que "la càrrega transportada en un vehicle, així com els accessoris que s’utilitzin per al seu condicionament o protecció, han de ser disposats i, si fos necessari, subjectes de tal manera que no puguin arrossegar, caure totalment o parcialment o desplaçar-se de manera perillosa".
Per la seua part, la Llei de Seguretat Viària contempla com a infraccions greus o molt greus el transport de determinats objectes prohibits o restringits, establint el marc sancionador que permet multes de fins 30.000 euros en els casos més extrems.
Per què alguns objectes quotidians poden ser perillosos?
Molts conductors no són conscients de què objectes aparentment inofensius com una botella d’aigua, un telèfon mòbil o fins i tot una bossa poden convertir-se en autèntics projectils en cas d’accident. A una velocitat de 50 km/h, aquests elements multipliquen el seu pes per diverses desenes en cas d’impacte, podent causar lesions greus als ocupants.
Un estudi realitzat pel Real Automóvil Club d’Espanya (RACE) va demostrar que una tauleta de 650 grams pot assolir un pes efectiu de més de 16 kg en cas de col·lisió a 50 km/h, mentre que a 120 km/h aquest mateix dispositiu equivaldria a un pes de gairebé 40 kg impactant contra un ocupant.
Recomanacions per viatjar amb seguretat
Per evitar sancions i, el que és més important, garantir la seguretat durant els desplaçaments, la DGT recomana:
- Assegurar correctament tots els objectes al maleter, preferiblement utilitzant xarxes o sistemes de subjecció específics.
- Col·locar els objectes més pesats a la part inferior del maleter i el més a prop possible del respatller dels seients posteriors.
- Utilitzar els compartiments del vehicle (guantera, portaobjectes) per a elements petits com ulleres de sol, documentació o telèfons mòbils.
- No deixar objectes solts sobre el tablier o els seients, especialment si són pesats o tenen vores afilades.
- En cas de transportar càrrega que sobresurti, senyalitzar-la adequadament segons estableix la normativa.
Seguir aquestes senzilles recomanacions no només evitarà possibles sancions durant els controls de la DGT, sinó que contribuirà significativament a augmentar la seguretat durant els desplaçaments per carretera.