SANITAT
Formació en primers auxilis per a escolars
Un total de 821 alumnes de Lleida han participat aquest curs escolar en el projecte Joves Salvant Vides, que impulsen professionals d’Urgències de l’Arnau, amb el suport de les regidories d’Educació, Joventut i Salut Pública, i del departament de Salut i Joventut.
L’objectiu és augmentar els coneixements i les habilitats en Reanimació Cardiopulmonar i primers auxilis. Per a això, diferents professionals d’Urgències han impartit formació als alumnes amb material cedit per la facultat de Medicina de la UdL i la col·laboració de l’IRBLleida. També s’ha fet una sessió bàsica de primers auxilis. La clausura va tenir lloc ahir amb una jornada ludicoeducativa a la plaça Sant Joan amb alumnes de Primària i també van participar-hi estudiants de Secundària, amb motiu del Dia Internacional de les Urgències i Emergències.