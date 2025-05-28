Lleida viu el dia més calorós del que portem d'any i es prepara per batre rècords en un mes de maig
Els termòmetres freguen els 35 graus a la ciutat, però es preveu que pugin més els pròxims dies
La calor s'ha intensificat de valent aquest dimecres a la tarda a la ciutat de Lleida, amb temperatures que han fregat els 35 graus, les més altes del que portem d'any. De cara als pròxims dies s'espera que els termòmetres encara pugin més i la ciutat pugui superar els 36 graus que es van assolir els dies 21 i 22 de maig del 2022 --el rècord de calor en un mes de maig a la capital del Segrià des que hi ha registres--. Als carrers, els lleidatans i les lleidatanes es resignen a l'arribada de la calor i destaquen que, fins ara, les temperatures s'han contingut força. Aquells veïns que han de sortir al carrer procuren caminar per les zones d'ombra i molts d'ells es protegeixen del sol i la calor amb gorres, barrets o paraigües.
En Francesc, veí de Lleida, ha manifestat a l'ACN que "podem estar contents que aquest any la calor no ha arribat fins a finals de maig" i ha explicat que per a ell les altes temperatures són sinònim "d'ombra, beure molta aigua i engegar l'aire condicionat".
La Rosana, de Torrebesses, s'ha mostrat sorpresa de la calor que s'ha trobat en arribar a la ciutat de Lleida, on algun termòmetre de carrer marcava 38 graus. "Ho aguantem com podem. Ho tenim tot tancat perquè no entri el sol a casa i engeguem l'aire condicionat", ha detallat.
Per la seva banda, la María José i l'Úrsula han constatat que "la calor ha arribat de cop" i que "ens hi anem acostant, com sempre". En el seu cas, la dutxa, l'aire condicionat i beure molta aigua són els grans aliats davant les altes temperatures. "Però no ens podem queixar enguany, ja que hem tingut molta fresqueta fins ara", ha puntualitzat l'Úrsula.
Estudiant i prenent el sol vora el Segre
L'altra cara de la moneda són la Ivet i la Queralt, dues estudiants de primer curs de Veterinària a la Universitat de Lleida que han decidit muntar una taula i cadires al bell mig de la canalització del riu Segre per tal d'"estudiar i aprofitar per posar-nos morenes".
La Ivet, originària de Girona, ha confessat que ja els havien avisat que "fa molta calor" a la ciutat, però ha dit que mentre ho puguin suportar ho aprofitaran i després, si cal, ja es "tancaran a casa". La Queralt, de Tarragona, ha assegurat que està força acostumada a la calor.