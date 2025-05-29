El foc de les falles torna a encendre el Pirineu: arranca la temporada a l’Alta Ribagorça
Del 13 de juny al 26 de juliol, una desena de pobles celebren aquest ritual ancestral amb descensos nocturns de torxes, tallers tradicionals i mesurades per garantir un turisme respectuós amb la identitat local
La comarca de l’Alta Ribagorça es prepara per viure un dels seus moments més emblemàtics de l’any amb l’inici de la temporada de falles, una ancestral tradició pirinenca que començarà el proper 13 de juny a la localitat de Durro. Durant més d’un mes, fins el 26 de juliol, el foc il·luminarà les nits d’estiu en una desena de poblacions d’aquesta comarca lleidatana, mantenint viu un costum que enfonsa les seues arrels en ritus pagans vinculats al solstici d’estiu i que va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2015.
Les baixades de falles, com es coneixen localment aquests descensos amb torxes, començaran puntualment les 22:30 hores a cada una de les localitats participants. L’espectacle nocturn, que atreu cada any a milers de visitants, ha obligat les autoritats locals a implementar mesures especials per gestionar l’afluència de públic. En aquest sentit, l’Ajuntament de La Vall de Boí ha anunciat l’habilitació d’un servei de transport públic durant les jornades de més concurrència, amb un cost de 3 euros per trajecte, amb l’objectiu d’evitar el col·lapse dels accessos als petits nuclis rurals on se celebren aquests esdeveniments.
Què són les falles i la seua importància cultural al Pirineu
Les falles són unes torxes tradicionals elaborades artesanalment amb fusta de pi, generalment de troncs secs coneguts com a "tees", als quals se’ls practiquen talls per facilitar la combustió. Els fallaires descendeixen des de punts elevats de les muntanyes fins els pobles, creant amb les seues torxes enceses impressionants rius de foc que serpentegen pels pendents pirinencs en la foscor de la nit.
Aquesta tradició, que se celebra principalment en comarques del Pirineu català i aragonès, així com en algunes valls d’Andorra, representa un dels rituals de foc més antics d’Europa. A l’Alta Ribagorça, la seua preservació ha estat possible gràcies al compromís de les comunitats locals, que han transmès de generació en generació els coneixements necessaris per a la seua celebració.
Per garantir la continuïtat d’aquesta pràctica cultural, l’Associació Fallaire del Pont de Suert i l’Ajuntament de Vilaller han organitzat tallers oberts al públic on s’ensenya a elaborar falles seguint els mètodes tradicionals. Aquestes iniciatives no només permeten preservar l’autenticitat dels materials i tècniques fets servir, sinó que també fomenten la participació de noves generacions en aquest patrimoni cultural viu.
Calendari de les baixades de falles 2025
El programa de descensos de falles d’aquest any s’estendrà durant més d’un mes, començant el 13 de juny a Durro i culminant el 26 de juliol. Durant aquest període, els visitants podran disfrutar d’aquest espectacle en diverses localitats de la comarca, cada una amb les seues particularitats i matisos en la celebració d’aquesta tradició compartida.
Encara que les dates exactes de cada descens solen estar vinculades a festivitats religioses locals, generalment relacionades amb les celebracions de Sant Joan i altres festes patronals de l’estiu, totes mantenen l’essència comuna d’aquest ritual de foc. L’horari establert per als descensos és les 22:30 hores, moment en què la foscor permet apreciar en tota la seua esplendor l’efecte visual de les torxes descendint per les muntanyes.
Les autoritats locals recomanen als visitants planificar amb temps la seua assistència a aquests esdeveniments, especialment en les dates més populars com la nit de Sant Joan, quan l’afluència de públic assoleix el seu punt màxim. El servei de transport públic habilitat per l’Ajuntament de La Vall de Boí pretén facilitar l’accés a aquestes celebracions mentre es minimitzen els problemes de trànsit i aparcament en aquestes petites localitats pirinenques.
Per què se celebren les falles al Pirineu?
L’origen de les falles es remunta a temps preromans i està vinculat a antics cultes solars relacionats amb el solstici d’estiu. Aquests rituals buscaven propiciar la fertilitat dels camps i protegir les comunitats agrícoles dels mals i influències negatives. Amb l’arribada del cristianisme, aquestes celebracions paganes van ser assimilades i integrades al calendari religiós, associant-les principalment a la festivitat de Sant Joan i a les festes patronals locals.
En l’actualitat, encara que el component religiós segueix present, les falles representen també un element d’identitat cultural per a les comunitats pirinenques i un atractiu turístic que ajuda a dinamitzar l’economia local durant la temporada estival. El seu reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2015 ha contribuït a la seua revitalització i a un renovat interès per preservar l’autenticitat d’aquesta manifestació cultural.