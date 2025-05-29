L’Incibe emet una alerta per l’estafa del “Bizum invers” que enganya usuaris a tot Espanya
L’Instituto Nacional de Ciberseguridad adverteix sobre una nova modalitat de frau en la qual els estafadors envien sol·licituds de diners simulant pagaments
L’Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha emès una alerta oficial sobre una nova modalitat d’estafa digital que està afectant els usuaris de Bizum a tot Espanya. Denominada "Bizum invers", aquesta pràctica fraudulenta aprofita la confusió i l’engany per aconseguir que les víctimes realitzin transferències de diners de forma involuntària, creient erròniament que estan acceptant un ingrés quan en realitat estan autoritzant un enviament de fons a l’estafador.
Segons ha explicat l’Incibe en el seu comunicat, "aquest tipus de frau es basa en l’engany i la confusió com les seues principals aliades. En una operació normal de Bizum, una persona envia diners a una altra, però en aquest frau, l’estafador envia una sol·licitud de diners en lloc d’un pagament". L’organisme afegeix que "la víctima, pensant que està acceptant un ingrés, en realitat està autoritzant un enviament de diners a l’estafador, que al seu lloc ha enviat una sol·licitud de diners."
Aquesta modalitat d’estafa està guanyant popularitat entre els ciberdelinqüents a causa de la creixent utilització de Bizum com a mètode de pagament instantani entre particulars al nostre país, on ja compta amb més de 20 milions d’usuaris actius.
Com funciona l’estafa del Bizum invers?
El modus operandi dels estafadors és relativament senzill però efectiu. El frau comença quan el ciberdelinqüent contacta amb la víctima potencial, generalment a través de plataformes de compravenda de segona mà o xarxes socials, fingint interès a adquirir un producte o servei que la víctima té a la venda.
Després d’acordar el preu, l’estafador proposa de realitzar el pagament mitjançant Bizum, un sistema que per la seua immediatesa i facilitat d’ús genera confiança entre els usuaris. Tanmateix, en lloc d’enviar els diners, el que fa és sol·licitar el pagament a la víctima. Quan aquesta rep la notificació en la seua aplicació bancària, si no presta prou atenció als detalls de l’operació, pot confondre una sol·licitud de pagament amb un ingrés, autoritzant així una transferència en direcció contrària a l’esperada.
La confusió es produeix principalment perquè molts usuaris no estan familiaritzats amb la diferència visual entre rebre diners i una sol·licitud per enviar diners en la interfície de les seues aplicacions bancàries. A més, els estafadors solen pressionar perquè l’operació es realitzi ràpidament, limitant així el temps que té la víctima per analitzar detalladament la transacció.
Recomanacions de l’Incibe per evitar ser víctima
Davant de l’augment de casos detectats, l’Institut Nacional de Ciberseguretat ha elaborat una sèrie de recomanacions perquè els usuaris de Bizum puguin protegir-se davant aquest tipus de fraus:
- Revisar amb deteniment cada operació: És fonamental llegir amb atenció tots els detalls de la notificació rebuda en l’aplicació bancària abans d’acceptar-la. Una sol·licitud de pagament mostrarà clarament que l’usuari enviarà diners, no a rebre'l.
- Desconfiar de les presses: Els estafadors solen insistir en la urgència per completar la transacció. És recomanable prendre el temps necessari per verificar cada operació sense cedir a pressions.
- Verificar la identitat del contacte: Especialment en transaccions amb desconeguts, és aconsellable comprovar la reputació del comprador a la plataforma i buscar opinions d’altres usuaris que hagin interactuat amb ell.
- Utilitzar canals segurs: Per a transaccions importants, és preferible optar per mètodes de pagament que ofereixin garanties addicionals o realitzar l’operació en persona quan sigui possible.
El creixement de Bizum i l’augment dels fraus associats
Bizum s’ha convertit en un dels sistemes de pagament mòbil més populars a Espanya, amb més de 800 milions d’operacions realitzades des del seu llançament el 2016. El seu èxit rau en la immediatesa de les transferències i en la senzillesa del procés, que només requereix conèixer el número de telèfon del destinatari.
Tanmateix, aquest creixement exponencial també ha atret l’atenció dels ciberdelinqüents, que han desenvolupat diferents estratègies fraudulentes aprofitant el desconeixement d’alguns usuaris sobre el funcionament exacte de la plataforma. A més del Bizum invers, s’han detectat altres modalitats d’estafa com la suplantació d’identitat o el phishing específicament dirigit a usuaris d’aquest servei.
Les entitats bancàries que participen en Bizum també han reforçat els seus missatges d’advertència a les aplicacions, fent més visibles les diferències entre enviar i sol·licitar diners, i implementant sistemes de verificació addicionals per a operacions que puguin resultar sospitoses.
Què fer si has estat víctima d’una estafa per Bizum invers?
Si un usuari ha caigut en aquest tipus de frau, l’Incibe recomana actuar amb rapidesa seguint aquests passos:
1. Contactar immediatament amb l’entitat bancària per informar del frau i verificar si és possible cancel·lar l’operació.
2. Presentar una denúncia formal davant de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, aportant tota la informació disponible sobre l’estafador (número de telèfon, captures de pantalla de converses, etc.).
3. Reportar l’incident a l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI) de l’Incibe, el que ajudarà les autoritats a mapar aquest tipus de fraus i alertar a altres potencials afectats.
4. En cas d’haver compartit dades personals o bancàries addicionals amb l’estafador, es recomana també vigilar possibles moviments sospitosos en els comptes i considerar el canvi de contrasenyes d’accés serveis bancaris online.