L’avís de la Guàrdia Civil als que no condueixen i les multes que poden tenir
Vianants, passatgers i ciclistes també poden enfrontar-se a sancions per incomplir el Reglament General de Circulació
La Guàrdia Civil ha emès una important advertència que afecta no només als qui agafen el volant, sinó també a aquelles persones que no condueixen habitualment. Segons el recordatori del cos de seguretat, vianants, passatgers i usuaris de vehicles de mobilitat personal poden enfrontar-se a diverses sancions econòmiques, algunes de fins a 1.000 euros, per infraccions contemplades en el Reglament General de Circulació (Reial Decret 1428/2003), encara que no estiguin conduint un vehicle a motor.
Aquesta advertència pretén conscienciar la ciutadania sobre la responsabilitat compartida en matèria de seguretat viària. Les normes de trànsit no només regulen el comportament dels conductors, sinó que estableixen un marc de convivència per a tots els usuaris de les vies públiques. La Direcció General de Trànsit (DGT) i la Guàrdia Civil intensifiquen periòdicament els controls per garantir el compliment d’aquestes normatives, especialment en èpoques d’alta mobilitat com vacances o ponts festius.
Passatgers: multes per no utilitzar el cinturó de seguretat
Una de les infraccions més habituals entre els qui no condueixen es relaciona amb els sistemes de retenció als vehicles. L’article 117 del Reglament General de Circulació estableix l’obligatorietat de l’ús del cinturó de seguretat per a tots els ocupants del vehicle, independentment de la posició que ocupin. La sanció per incomplir aquesta norma ascendeix a 200 euros i afecta directament al passatger infractor, no al conductor.
Aquesta mesura té una sòlida justificació: segons dades de la DGT, l’ús correcte del cinturó redueix a la meitat el risc de mort en cas d’accident. A més, el 2022, a prop del 26% dels morts en sinistres viaris no portaven posat el cinturó de seguretat, una xifra que podria haver-se reduït significativament amb el compliment d’aquesta norma bàsica de seguretat.
Sancions per a vianants: fins 100 euros per infraccions comunes
Els vianants també estan subjectes a obligacions específiques recollides a l’article 121 del Reglament. Entre les infraccions més habituals que poden comportar multes de fins a 100 euros destaquen:
- Creuar la calçada per llocs no habilitats quan hi ha un pas de vianants a menys de 50 metres.
- Transitar per la calçada si es pot utilitzar voreres, vorals o zones per als vianants.
- No utilitzar elements reflectors al caminar per vies interurbanes en condicions de baixa visibilitat.
- Aturar-se a la calçada o creuar-la de forma imprudent creant situacions de perill.
Es pot destacar que, a més de les sancions administratives, un vianant que provoqui un accident per negligència pot enfrontar-se a responsabilitats civils i, en casos greus, fins i tot penals si es determina que la seua actuació ha causat lesions o danys significatius.
Ciclistes i usuaris de VMP: sancions equiparables a les de conductors
Encara que tècnicament no condueixen vehicles a motor, els usuaris de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP), com patinets elèctrics, estan igualment sotmesos a la normativa de trànsit. Les infraccions més freqüents i les seues corresponents sancions inclouen:
- Circular sota els efectes de l’alcohol o drogues: multes de fins 1.000 euros, depenent de la taxa detectada i els antecedents de l’infractor.
- Ús d’auriculars o dispositius mòbils: sanció de 200 euros.
- No respectar semàfors o senyals d'stop: 200 euros.
- Circular per vies prohibides per a aquests vehicles: fins a 100 euros.
La normativa per a aquests usuaris s’ha endurit en els últims anys a causa de l’augment de la seua presència en les vies urbanes i a l’increment d’accidents relacionats. Segons estadístiques de la DGT, el 2022 es van registrar més de 7.500 accidents amb víctimes en què van estar implicats ciclistes o usuaris de VMP.
Obligació de col·laborar amb les autoritats
Un aspecte fonamental que molts ciutadans desconeixen és l’obligació legal de col·laborar amb les forces de seguretat en controls de trànsit, independentment de si es condueix o no. La negativa a identificar-se davant d’un requeriment de la Guàrdia Civil o entorpir-ne la tasca pot suposar infraccions administratives amb multes significatives i fins i tot, en casos greus, podria derivar en un delicte de desobediència tipificat en el Codi Penal.
Els agents de l’autoritat poden sol·licitar la identificació a qualsevol persona implicada en una infracció de trànsit, ja sigui com a autor, testimoni o acompanyant. Aquesta facultat està emparada per la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.
Com es notifiquen les multes a vianants i no conductors?
Quan un agent de l’autoritat detecta una infracció comesa per un vianant o un no conductor, procedeix a la identificació de l’infractor mitjançant document oficial (DNI, passaport o NIE). Amb aquestes dades, es formula la corresponent denúncia que segueix el mateix procediment administratiu que qualsevol altra sanció de trànsit|tràfic.
La notificació es realitza preferentment per mitjans electrònics a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV) o, en el seu defecte, mitjançant correu postal certificat al domicili que consta en els registres de la DGT o en el padró municipal.
És possible recórrer aquestes sancions?
Com qualsevol altra sanció administrativa, les multes imposades a no conductors poden ser recorregudes seguint els procediments establerts en la Llei 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. El termini habitual per presentar al·legacions és de 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
Els motius més freqüents per recórrer aquestes sancions inclouen errors en la identificació de l’infractor, defectes formals en la notificació o falta de proves que sustentin la infracció. No obstant, els experts en seguretat viària recomanen complir escrupolosament la normativa per evitar no només les sancions econòmiques, sinó també els riscos associats a comportaments imprudents en les vies públiques.