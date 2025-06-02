TRADICIONS
L’Harpia s’apropia el Centre Històric
La festa medieval de Balaguer conclou un cap de setmana farcit de cultura popular i recreacions històriques. Totes les activitats es van concentrar per primer cop en aquest barri de la ciutat
La Festa de l’Harpia de Balaguer va concloure ahir amb èxit un cap de setmana atapeït d’activitats per a tots els públics, amb les supersticions i creences com a protagonistes d’aquest any, que van fer tornar la capital de la Noguera a l’època medieval. La jornada va començar amb una cercavila musical a càrrec de la cobla Jovenívola d’Agramunt, que va partir de la plaça del Pou i va recórrer els carrers de la ciutat fins arribar al monument de Jaume d’Urgell. Així mateix, els bufons i músics de companyies d’arts escèniques com Toniton Circ i La Cremallera Teatre es van encarregar d’amenitzar el dia mitjançant accions teatrals espontànies. També van tenir lloc demostracions de cultura popular com una ballada de sardanes a la plaça de Sant Domènec. Una altra de les atraccions de l’Harpia va ser la recreació d’un safareig de roba medieval, a l’espai de la Reguereta.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat el trasllat del campament medieval del riu a la plaça Mercadal, al Centre Històric de la ciutat. “Fins a aquest any, aquesta recreació se solia ubicar a la canalització del riu, un lloc on encaixava molt bé, però que la feia quedar massa apartada del punt neuràlgic de l’Harpia”, va afirmar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González. “Això feia que, inevitablement, hi hagués visitants que se la perdessin”, va afegir. Abans d’assegurar la continuïtat del nou emplaçament del campament medieval, el consistori assegura que l’haurà de valorar juntament amb els responsables de l’activitat.
Paral·lelament, la resta de les activitats de l’Harpia continuaran potenciant el Centre Històric de la ciutat, ja que “és una assignatura pendent”, va admetre González. En aquest sentit, durant el cap de setmana, els veïns de Balaguer van participar en una enquesta amb l’objectiu de proposar iniciatives que millorin el barri i reivindicar les seues necessitats.