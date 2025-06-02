CERTÀMENS
Més de 100 cassoles de tros al concurs de Juneda
Un total de 108 cassoles de tros es van cuinar ahir a Juneda, durant la 47a edició del concurs gastronòmic que té com a protagonista aquest plat tradicional de Ponent. Al llarg del dia, el municipi de les Garrigues va rebre 1.400 visitants, segons va informar el consistori a aquest diari. El certamen estava obert a tothom (no només a veïns de Juneda) i les cassoles havien d’estar fetes de terra i cada plat es va cuinar en foc de llenya. Els cinc membres del jurat, professionals del món de la gastronomia, van repartir tres premis de valors diversos.
Paral·lelament, els grups formats únicament per participants de 12 a 18 anys, inscrits com a colles juvenils, van optar a entrades per al parc d’atraccions PortAventura.
Així mateix, la cita va acollir activitats infantils i un ball de tarda.