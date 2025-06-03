Aquest és el llistat dels noms i cognoms més comuns a les comarques de Lleida
Són els noms que més es repeteixen en els lleidatans i a gairebé totes les comarques, també amb Antonio i Montserrat. Els nascuts a partir dels anys 2020, amb Júlia i Jan al capdavant
Del total de residents a les comarques lleidatanes a 1 de gener de 2024, Jordi i Antonio, per als homes, i Maria/María i Montserrat, per a les dones, són els noms més freqüents entre la població. Així consta en l’última estadística publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).
En el conjunt de Catalunya, els primers llocs són per a Antonio i José, per a ells, i Maria/María i Montserrat.
L’onomàstica ha variat molt les últimes dècades i els noms tradicionals ja no solen ser els elegits en el cas dels nounats. Tanmateix, continuen aguantant el pols i es mantenen entre els més comuns.
Per comarques, Maria o María i Jordi són els noms més habituals a l’Alt Urgell, la Noguera i l’Urgell. Al Segrià, Alta Ribagorça i Aran es repeteix en el cas de les dones però en el més comú entre els homes és Antonio, mentre que al Pallars Jussà és Josep i al Sobirà, el més comú és Jordi però fent parella amb Montserrat.
Mentrestant, a les comarques del Pla d’Urgell i la Segarra els que predominen són Maria/María i Ramon/Ramón.
Els noms més habituals de dones
Els noms més habituals d'homes
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en les noves generacions ja no abunden aquests noms considerats més tradicionals. Així, entre els nascuts a partir dels anys 2020, entre els masculins els més comuns són Jan, Martí, Marc, Àlex, Pol, Biel, Nil, Pau, Hugo i Pol. En el cas de les nenes, els deu més habituals són Júlia, Ona, Martina, Arlet, Aina, Paula, Abril, Mia, Jana i Carla.
Si mirem les estadístiques dels anys 80, els que més es repetien, per a ells, eren Jordi, David o Albert i, per a elles, Núria, Marta o Laura. Quaranta anys abans, aquestes llistes estaven liderades per noms com Ramon, José o Josep i Maria, María Carmen o María Teresa.
Poc han canviat, en canvi, els cognoms més comuns. Segons l’Idescat, es repeteix, tant com a primer o segon cognom, els García, Martínez, López, Sánchez o Rodríguez.