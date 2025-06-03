De Màlaga a Lleida: Rosendo Ruiz celebra els 100 anys
El centenari, nascut a Màlaga i antic guàrdia civil, va rebre la visita del tinent d'alcalde de la Paeria durant una jornada envoltada de família
El lleidatà Rosendo Ruiz Sánchez va assolir ahir la fita del centenari, celebrant aquest moment tan especial al seu domicili amb la companyia dels seus éssers estimats. Durant aquesta jornada tan significativa, va rebre la visita institucional de Carlos Enjuanes, tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social de la Paeria, qui va voler transmetre-li les felicitacions en nom de la ciutat.
Nascut a Cómpeta (Màlaga) l'any 1925, en Rosendo es va establir a la capital del Segrià quan tenia 26 anys, on ha desenvolupat la seva vida familiar i professional. Al llarg d'aquest segle de vida, ha format una extensa família que actualment compta amb dos fills, tres nets i quatre besnets, la més petita dels quals, la Sofia, va néixer recentment, el passat 10 d'abril.
La trajectòria professional d'en Rosendo Ruiz ha estat vinculada al servei públic, exercint com a membre del cos de la Guàrdia Civil. A més, va destacar en una especialitat força particular: l'ensinistrament de gossos policia, una tasca que requereix paciència, dedicació i un profund coneixement de la conducta canina aplicada a la seguretat.