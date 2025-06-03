SALUT
Especialistes de l’Arnau i l’IRBLleida faran revisions gratuïtes per prevenir el càncer de pell
Participen en la campanya europea Euromelanoma, que promou la detecció precoç d’aquesta malaltia cada cop més freqüent
Diagnosticats 63 casos a Lleida el 2024
Especialistes en dermatologia de l’hospital Arnau de Vilanova i personal investigador en càncer cutani de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) participen, un any més, com a voluntaris en la campanya Euromelanoma, que tindrà lloc durant aquest mes de juny. Els professionals estaran liderats per la responsable de dermatologia de l’Arnau i investigadora principal de l’IRBLleida, Rosa Maria Martí. Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu promoure la conscienciació, la prevenció i el diagnòstic precoç del càncer de pell en la població europea.
Per això, els investigadors faran revisions gratuïtes de la pell a aquelles persones que ho sol·licitin, a través del web de la campanya: euromelanoma.aedv.es. A Espanya, el projecte està impulsat per l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia.
Cada any es diagnostiquen al món al voltant d’1.000.000 casos de càncer de pell no melanoma que generen unes 65.000 morts a l’any. En l’última dècada, els casos de melanoma, el càncer de pell amb pitjor pronòstic, han augmentat gairebé un 50%. A Espanya, cada mes, al voltant de 300 persones són diagnosticades de melanoma cutani. La taxa d’incidència s’ha duplicat en les últimes dècades. Segons les estadístiques publicades pel departament de Salut, a les comarques lleidatanes la incidència del càncer de pell va ser de 63 casos el 2024 (32 en homes i 31 en dones) mentre que es van registrar 9 morts a causa d’aquest tumor. Existeixen diversos factors de risc que predisposen el desenvolupament del càncer de pell.
Així, qualsevol persona que estigui preocupada per alguna taca a la pell podrà fer-se un test d’autodiagnòstic, disponible a l’esmentat web, i, si pertany a un col·lectiu de risc (persones que s’hagin cremat sovint a causa del sol per motius de lleure, treballadors a l’aire lliure, esportistes, persones de pell clara o amb múltiples pigues, etc.), podrà accedir a una revisió exhaustiva de la pell per un dermatòleg voluntari.