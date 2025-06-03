L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pioner a implementar un sistema que permet el monitoratge sense fils en l'atenció al part
El sistema Smart Part, ara present a tots els hospitals de l'ICS, permet a les mares moure's lliurement, dutxar-se o submergir-se en aigua sense perdre dades del fetus
L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, juntament amb la resta de centres de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha incorporat un innovador sistema de monitoratge sense fils per a l'atenció al part. Aquesta tecnologia, anomenada Smart Part, consisteix en transductors inalàmbrics que ofereixen a les mares plena mobilitat durant tot el procés, permetent el control constant del fetus fins a una distància de 100 metres. El sistema, que va començar a implementar-se el setembre de 2024, ja s'utilitza en totes les maternitats de l'ICS i s'estima que beneficiarà aproximadament 10.000 parts anuals.
La nova eina incorpora dos dispositius sense fils que monitoritzen contínuament l'estat del fetus, permetent que les dones puguin caminar, passejar, dutxar-se o fins i tot submergir-se en aigua sense perdre el senyal. Vanessa Bueno, llevadora i supervisora d'Urgències de Vall d'Hebron, ha destacat que "l'evidència científica indica que la mobilitat és positiva per agilitzar la dilatació i el procés del part". Segons la professional, el "màxim benefici" d'aquest sistema es produeix durant la fase de dilatació, quan es requereix un monitoratge més perllongat i un control més estricte de les constants.
Una experiència recent és la de la Gemma, mare d'un nadó nascut fa dues setmanes, qui ha explicat que "no estar lligada facilitava la vida" i li va permetre tenir un paper actiu durant tot el procés. Va poder moure's lliurement per l'habitació i dutxar-se quan ho necessitava. La nova mare ha remarcat que la participació activa és "una idea inculcada en les mares d'avui i en les del futur", fet que farà d'aquesta tecnologia una eina especialment valorada.
Beneficis per a mares amb embarassos de risc
El sistema Smart Part resulta particularment beneficiós per a dones amb patologies que requereixen un seguiment més intensiu. La doctora María José Pelegay, cap de secció d'Obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova, ha assenyalat que cada vegada hi ha més parts considerats de risc mitjà o alt. Segons les seves dades, més de la meitat dels parts atesos actualment entren en aquesta categoria, percentatge que s'incrementa en hospitals de referència com Vall d'Hebron, que concentren més casos complexos.
La doctora Anna Suy, cap de Secció d'Obstetrícia de Vall d'Hebron, ha destacat que aquesta tecnologia també millora significativament la seguretat gràcies al seu registre automàtic, que elimina possibles errors en la transmissió d'informació. Un altre aspecte rellevant és que ha permès unificar protocols i sistemes de recollida de dades a tots els hospitals amb maternitat de l'ICS, estandarditzant així l'atenció.
Per la seva banda, la doctora Anna Monsó, supervisora del Bloc Obstètric i Ginecològic de l'Hospital Arnau de Vilanova, un dels centres pioners en la implementació d'aquesta tecnologia juntament amb Vall d'Hebron, ha explicat que el sistema també aporta avantatges per als professionals sanitaris. "Permet millorar el respecte a la intimitat de les dones perquè els professionals controlen les dades des de les seves zones de treball", ha afirmat Monsó, evitant així "interrupcions innecessàries" i reduint el soroll a les habitacions. En situacions d'urgència, aquesta tecnologia també facilita la coordinació entre el personal sanitari.
Centralització de dades i impuls a la recerca
Un dels aspectes més destacats del nou sistema és la unificació de protocols i la centralització de dades entre tots els hospitals de l'ICS amb maternitat. Aquest registre automàtic no només evita errors en la transmissió d'informació, sinó que també facilita que les dades estiguin disponibles immediatament per a altres nivells assistencials, com l'atenció primària.
La doctora Pelegay ha subratllat que disposar d'un registre complet i precís des del principi fa que "el treball de seguiment posterior a l'atenció primària sigui més senzill", ja que els professionals poden accedir directament a tota la informació sobre el desenvolupament del part. Aquesta accessibilitat resulta especialment valuosa en casos on s'hagin produït circumstàncies que puguin generar factors de risc futurs.
A més de millorar l'assistència, la centralització de dades obre noves possibilitats en l'àmbit de la investigació. "La recerca d'avui és la millora del demà", ha emfatitzat la doctora Suy, destacant el potencial d'aquesta informació per avançar en el coneixement i la millora de l'atenció obstètrica. L'ICS ha realitzat una inversió de tres milions d'euros per adquirir 135 equips d'aquest sistema de monitoratge sense fils.
Què és el sistema Smart Part?
El Smart Part és un sistema de monitoratge fetal que utilitza tecnologia sense fils per controlar l'estat del fetus i la mare durant el procés de part. A diferència dels sistemes tradicionals, que requereixen que la dona romangui en una posició determinada i connectada a cables, aquest dispositiu permet la mobilitat completa dins d'un radi de 100 metres.
El sistema consta de dos transductors sense fils que s'adhereixen a l'abdomen de la mare. Un d'ells mesura la freqüència cardíaca fetal, mentre que l'altre registra les contraccions uterines. Tota la informació es transmet en temps real a un monitor central, on els professionals sanitaris poden seguir l'evolució del part sense necessitat d'estar físicament presents a l'habitació.
La tecnologia està dissenyada per ser completament estanca, permetent que les dones puguin dutxar-se o fins i tot submergir-se en aigua durant el treball de part si ho desitgen. Això amplia significativament les opcions de confort i les alternatives per gestionar el dolor de manera natural.
Quins són els avantatges del part amb mobilitat?
L'evidència científica ha demostrat que la llibertat de moviment durant el treball de part aporta nombrosos beneficis. Caminar i canviar de postura ajuda a que el nadó descendeixi pel canal del part, accelera la dilatació i pot reduir significativament la sensació de dolor. A més, permet a la mare adoptar les posicions que li resultin més còmodes en cada moment, augmentant la seva sensació de control sobre el procés.
Diversos estudis han constatat que les dones que poden moure's lliurement durant el part tenen menys probabilitats de necessitar analgèsia epidural i presenten menys complicacions. La mobilitat també pot reduir la durada total del part i disminuir la necessitat d'intervencions obstètriques com l'ús de fòrceps o ventoses.
Com impacta aquesta tecnologia en l'experiència de part?
Més enllà dels beneficis fisiològics, el monitoratge sense fils transforma profundament l'experiència del part tant per a les mares com per als seus acompanyants. Les dones deixen de sentir-se com a "pacients" lligades a una màquina per convertir-se en participants actives del seu propi procés de part.
Aquesta llibertat de moviment facilita l'aplicació de tècniques de relaxació, respiració i altres mètodes naturals per gestionar el dolor. També permet una major interacció amb la parella o acompanyant, que pot oferir suport físic i emocional d'una manera més efectiva quan la dona no està restringida a un llit.
El sistema Smart Part representa un avenç significatiu cap a un model d'atenció al part més respectuós i centrat en les necessitats de la dona, combinant la seguretat del monitoratge continu amb l'autonomia i la comoditat que tota mare mereix durant aquest moment transcendental.