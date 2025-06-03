PAU 2025 a Lleida: calendari d’exàmens i novetats
La Selectivitat 2025 se celebrarà de l’11 al 13 de juny en convocatòria ordinària i del 3 al 5 de setembre en extraordinària amb importants canvis adaptats a la LOMLOE
La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) 2025 ja té dates oficials per a Lleida i tot Catalunya. La convocatòria ordinària es realitzarà els dies 11, 12 i 13 de juny, mentre que l’extraordinària està programada per al 3, 4 i 5 de setembre. A més, el Tribunal especial d’incidències atendrà els casos particulars durant els dies 17, 18 i 19 de juny, segons ha confirmat la Generalitat.
Aquesta edició de la Selectivitat incorpora importants novetats que responen a la nova estructura del batxillerat establerta per la LOMLOE, vigent des de 2022. Els estudiants que es presentaran a la PAU 2025 constitueixen la segona promoció que ha cursat aquest batxillerat amb enfocament competencial, el que ha obligat a adaptar la prova segons l’establert al Reial Decret 534/2024 publicat pel govern espanyol.
Les qualificacions de la convocatòria ordinària estaran disponibles el 25 de juny, mentre que les notes definitives després de les revisions es publicaran el 8 de juliol. Per a la convocatòria extraordinària, els resultats es coneixeran el 16 de setembre, i les qualificacions postrevisió el 30 de setembre.
Calendari detallat i horaris dels exàmens
La PAU 2025 a Lleida seguirà un programa estructurat durant tres jornades completes:
Dimecres 11 de juny:
- 8:30 – 9:00 h: Comprovació de dades de l’alumnat
- 9:00 – 10:30 h: Llengua Castellana i Literatura
- 12:00 – 13:30 h: Llengua estrangera
- 15:00 – 16:30 h: Cor i Tècnica Vocal / Física / Fonaments Artístics / Geografia / Geologia i Ciències Ambientals / Literatura Dramàtica
Dijous 12 de juny:
- 9:00 – 10:30 h: Història / Història de la Filosofia
- 12:00 – 13:30 h: Anàlisi Musical / Dibujo Técnico Aplicado / Ciències Generals / Llengua i Cultura Hispanes / Matemàtiques
- 15:00 – 16:30 h: Dibuix Tècnic / Història de l’Art / Història de la Música i de la Dansa / Literatura Castellana / Química / Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
Divendres 13 de juny:
- 9:00 – 10:30 h: Llengua Catalana i Literatura
- 12:00 – 13:30 h: Arts Escèniques / Dibuix Artístic / Llengua i Cultura Gregues / Matemàtiques Aplicades / Moviments Culturals i Artístics
- 15:00 – 16:30 h: Biologia / Disseny / Empresa i Disseny de Models de Negoci / Literatura Catalana / Tecnologia i Enginyeria
Procés de revisió i consulta de resultats
Després de la publicació dels resultats, els estudiants disposaran de diversos dies per sol·licitar revisions:
- Convocatòria ordinària: sol·licitud de revisió del 26 al 30 de juny (fins les 14:00 h de l’últim dia)
- Convocatòria extraordinària: sol·licitud de revisió del 17 al 19 de setembre (fins les 14:00 h de l’últim dia)
Una vegada publicats els resultats de les revisions, els alumnes podran sol·licitar la visualització dels seus exàmens revisats:
- Convocatòria ordinària: del 9 a l’11 de juliol (fins les 14:00 h de l’últim dia)
- Convocatòria extraordinària: de l’1 al 3 d’octubre (fins les 14:00 h de l’últim dia)
Tots els resultats podran consultar-se a través del Portal d’Accés a la Universitat, on també serà possible descarregar un certificat amb codi segur de verificació (CSV), equivalent a un document original. Per consultar qualificacions d’anys anteriors, serà necessari contactar amb l’oficina de gestió acadèmica de la universitat on es va realitzar la prova.
Estructura i novetats de la PAU 2025
La Selectivitat 2025 manté l’estructura general d’anys anteriors, dividida en dos fases principals:
- Fase d’accés (obligatòria): inclou les matèries comunes i una matèria obligatòria de modalitat.
- Fase d’admissió (voluntària): permet a l’alumnat examinar-se de fins tres matèries addicionals per millorar la seua nota d’accés.
En total, s’oferiran 35 matèries d’examen, entre les quals destaquen quatre noves assignatures que s’incorporen per primera vegada:
- Cor i Tècnica Vocal
- Dibujo Técnico Aplicado a les Arts Plàstiques i el Disseny
- Moviments Culturals i Artístics
- Tècniques d’Expressió Graficoplàstiques
Els exàmens seguiran tenint un enfocament competencial, valorant no només els coneixements específics, sinó també la capacitat d’anàlisi, interpretació, raonament crític i resolució de problemes. Tots els exercicis seran obligatoris, encara que alguns podran incloure opcionalitat interna.
La PAU és un requisit fonamental per accedir a estudis universitaris oficials a Espanya. No serveix per obtenir el títol de batxillerat, sinó que funciona com un sistema d’ordenació de l’alumnat segons criteris de mèrit, igualtat i capacitat, establint un procediment d’accés comú per a totes les universitats de l’Estat.
Aquest sistema d’avaluació inclou diferents tipus de preguntes:
- Preguntes de resposta oberta (redacció)
- Preguntes de resposta semiconstruïda (completar, relacionar, definir)
- Preguntes de resposta tancada (tipus test), que no podran superar el 30% de la prova
Com es calcula la nota d’accés a la universitat?
La nota d’accés es calcula combinant el 60% de la nota mitjana de batxillerat amb el 40% de la qualificació obtinguda en la fase d’accés de la PAU. Per ser admès en estudis universitaris, és necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts. La fase d’admissió permet sumar fins 4 punts addicionals, podent assolir un màxim de 14 punts en la nota final.