DISTINCIONS
Alumni UdL per al talent ‘alimentari’
Concedeix el Premi Alfons de Borja a l’enginyera agrònoma Marta Puyuelo Gros, directora d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de PepsiCo. Presideix l’Associació Espanyola de Snacks
Alumni UdL, l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida, ha distingit amb el XIV Premi Alfons de Borja la directora d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat per al sud-oest d’Europa, Marta Puyuelo Gros (Saragossa, 1971). La guardonada és enginyera agrònoma, especialitzada en Indústries Agroalimentàries, per la UdL. El jurat ha valorat la seua trajectòria professional en el sector de la fabricació i distribució de begudes i aliments, el seu compromís amb la sostenibilitat, la salut dels consumidors, l’empoderament de les dones i la seua vinculació amb l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària de la UdL.
Puyuelo té trenta anys d’experiència en el sector de l’alimentació i les begudes i també és la presidenta de l’Associació Espanyola de Fabricants de Snacks des del 2023.
Ha treballat en associacions d’indústries d’alimentació, consultoria i gran consum, en àmbits com la sostenibilitat, l’impacte social, la comunicació, els assumptes públics i la coordinació de crisi.
Actualment, Puyuelo és membre de l’equip de direcció de PepsiCo SWE així com dels Assumptes Corporatius i Sostenibilitat d’Europa. Les seues àrees actuals de responsabilitat inclouen reputació corporativa, assumptes públics, compromís d’empleats i parts interessades, impacte social i implementació de l’estratègia de sostenibilitat a Espanya, Portugal i Itàlia. Així mateix, aquest any ha estat una de les 50 guardonades amb el programa Santander W50 per a dones directives. El 2024 va ser reconeguda a la llista Forbes de millors directius de comunicació a Espanya i el 2022, el Col·legi d’Enginyers de Catalunya li va concedir el premi Gent per Canviar el Món.
Sobre aquest reconeixement, Puyuelo va assegurar ahir a SEGRE que “ha estat una gran sorpresa que una institució com la Universitat de Lleida es fixés en mi i en la meua trajectòria professional per a aquest premi. La Marta universitària mai hauria somiat que una cosa així fos possible, per la qual cosa el rebo amb molta humilitat i amb la responsabilitat de poder ser un referent per a molts estudiants d’aquesta gran universitat en la qual, sens dubte, vaig passar uns dels millors anys de la meua vida”.
Un guardó que reconeix el treball a favor de la comunitat
El guardó d’Alumni porta el nom de l’alumnus lleidatà més universal, Alfons de Borja (la Torreta de Canals, 1379-Roma, 1458), estudiant, professor i vicecanceller de l’Estudi General de Lleida que va adoptar el nom de Calixt III al ser elegit papa l’any 1445.
L’atorga des de l’any 2004 l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida i està patrocinat pel Grup SEGRE i el Banc Santander. L’any passat va reconèixer el metge César Sanz, vicepresident d’Assumptes Mèdics de la farmacèutica Moderna. La cerimònia de lliurament està prevista per a l’octubre.