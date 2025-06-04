Facua denuncia reduflacció en envasos de Ruffles, Lays, Doritos i Cheetos: redueixen la mida i augmenten de preu
L’associació de consumidors adverteix que aquestes marques han reduït el contingut dels envasos mentre augmentaven els preus, encarint fins a un 44,8% el cost per quilo
L’associació FACUA-Consumidores en Acción ha detectat una pràctica cada vegada més estesa en productes d’aperitiu: la reduflacció. Segons la seua última anàlisi, els envasos de marques populars com Ruffles, Lays, Doritos i Cheetos, pertanyents a la multinacional PepsiCo, no només han reduït la seua mida en els últims anys, sinó que també han experimentat un augment de preu. Aquesta doble estratègia comercial afecta directament la butxaca del consumidor espanyol, que acaba pagant més per menys producte.
El cas més cridaner s’ha produït en els Cheetos Gustosines, que han patit un encariment del 44,8% per quilo en tot just tres anys. El format ha passat de contenir 96 grams el gener de 2022 a tan sols 75 grams el maig de 2025, mentre que el seu preu s’ha incrementat d’1,45 euros a 1,64 euros. Això suposa una reducció de 21 grams de producte i un augment de 19 cèntims en el preu final, una estratègia comercial que FACUA considera abusiva i poc transparent per al consumidor.
El fenomen de la reduflacció a les marques d’aperitius
Les patates Ruffles sabor pernil també han estat objecte de dos modificacions consecutives en el seu format econòmic. El gener de 2022, aquest producte contenia 295 grams i es comercialitzava a Carrefour a 2,89 euros. Un any després, el gener de 2023, el contingut es va reduir a 275 grams mentre el preu va pujar fins els 3,35 euros. Actualment, el 2025, el mateix pack conté tot just 243 grams i es ven a 2,99 euros. En termes percentuals, això representa un encariment de l’11% per quilo en el període analitzat.
No és un cas aïllat. Les Lay’s al punt de sal han passat de contenir 282 grams el 2022 a només 248 grams el 2025, una reducció de 34 grams, mentre que el seu preu ha augmentat de 2,35 euros a 2,69 euros en el mateix període. L’increment per quilo assoleix el 21,8%, una xifra significativa que exemplifica aquesta tendència a la perfecció.
Els Doritos Tex-Mex tampoc no s’han deslliurat d’aquesta pràctica. El seu format econòmic ha passat de 260 grams a 225 grams (35 grams menys), mentre que el seu preu ha pujat de 2,89 euros a 2,99 euros. Això suposa un encariment per quilo del 19,5% en els últims tres anys.
Què és exactament la reduflacció?
La reduflacció és una estratègia comercial mitjançant la qual els fabricants redueixen la quantitat de producte mantenint o fins i tot augmentant el seu preu. Aquesta pràctica, que s’ha intensificat en períodes d’inflació, permet a les empreses augmentar els seus marges sense modificar visiblement el preu unitari del producte, la qual cosa pot passar desapercebut per a molts consumidors que no fan atenció al pes o volum indicat a l’envàs.
Fa temps que FACUA denuncia aquestes pràctiques. Ja el febrer de 2023 va publicar una anàlisi amb una dotzena de productes alimentaris afectats per la reduflacció, i el novembre de 2024 va identificar nou dolços nadalencs que havien patit reduccions de mida acompanyades d’increments de preu.
L’associació considera que aquesta pràctica, encara que legal, resulta poc transparent per al consumidor mitjà, que difícilment percep aquests canvis graduals en el format dels productes que consumeix habitualment. Per això, reclama al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 que promogui canvis regulatoris per obligar a les empreses a advertir clarament d’aquestes modificacions en l’etiquetatge durant un període prolongat de temps.