La majoria d’espanyols manté o incrementa el seu consum en bars: l’aperitiu i el tardeig, els nous 'prime time'
Un estudi d’Aecoc revela que el 80% de la població acudeix a establiments hotelers, encara que la despesa varia segons la situació econòmica de cada consumidor
El 63% dels consumidors espanyols acudeix a bars i restaurants amb la mateixa freqüència o més que l’any anterior, segons revela el 'Barómetro Momentos de consumo fuera del hogar' elaborat per l’Associació d’Empreses de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc) en col·laboració amb Frit Ravich i Mahou San Miguel. L’estudi, que confirma que vuit de cada deu espanyols freqüenten aquests establiments, analitza els patrons de consum en hostaleria i les oportunitats que suposa la diversificació d’aquests moments per al sector.
L’informe destaca que el desemborsament econòmic "no sempre és homogeni", ja que un 33% dels consumidors incrementa la seua despesa, un 45% el manté i un 22% el redueix per precaució o dificultats econòmiques. Per fer front a aquestes circumstàncies, molts opten per estratègies com acudir en hores menys freqüentades, triar menús reduïts o buscar opcions de preu tancat.
Diferents moments de consum segons el perfil
"Els joves destaquen per la seua preferència a disfrutar i evadir-se a través del consum en hostaleria, mentre que la resta de generacions busquen equilibrar la qualitat-preu i el gaudi", explica l’organització. Alhora, alternatives com el 'delivery' o els plats preparats del supermercat guanyen terreny, obrint noves vies de col·laboració entre el 'retail' i l’hostaleria.
L’estudi revela patrons clars segons els dies de la setmana. De dilluns a divendres, coincidint amb la jornada laboral, el 74% dels consumidors realitza un esmorzar a mig matí, moment que el 83% dels treballadors aprofita per socialitzar o simplement estalviar temps.
Durant els caps de setmana, l’aperitiu i el tardeig es consoliden com els nous 'prime time’ diürns, amb un 71% i un 58% dels consumidors gaudint-ne respectivament, principalment amb tapes i cervesa.
Sostenibilitat: una preocupació creixent
En matèria de sostenibilitat, un 43% dels consumidors valora especialment les pràctiques sostenibles als establiments, destacant aquelles dirigides a reduir el malbaratament alimentari, l’ús de productes de proximitat i el comerç just. Els enquestats proposen mesures com oferir recipients per portar el menjar sobrant, menús d’última hora a menor preu o diferents opcions segons la quantitat desitjada per evitar malbarataments.
El sector Horeca: pilar econòmic nacional
L’anàlisi d’Aecoc assenyala que les claus perquè els establiments hotelers puguin adaptar-se millor a les demandes actuals són "un servei atent, opcions de menú inclusives i adaptades als gustos dels diferents grups, i una aposta clara per la sostenibilitat i la innovació." L’informe subratlla que el sector Horeca aporta el 6,7% del PIB nacional i va assolir el 2024 una xifra rècord d’1,8 milions de treballadors, un 5,4% més que l’any anterior.
A més, l’estudi apunta que el turisme "continuarà sent un gran impulsor econòmic", amb una previsió de 98 milions de turistes internacionals i una despesa estimada de 135.800 milions d’euros, la qual cosa contribuirà a un creixement del 4% del PIB turístic, "gairebé doblant el general".
Segons el primer 'Pols al sector Horeca' elaborat per l’organització, el canal va decréixer el març de 2025 un 0,7% respecte al mateix període de l’any anterior, principalment a causa del retard de la Setmana Santa i a factors climàtics. "El 73% de les companyies assenyala la pèrdua de poder adquisitiu del consumidor com el principal repte, seguit de la pressió regulatòria i la dificultat per trobar personal qualificat", ha explicat Pablo de la Rica, responsable del Sector Horeca de Aecoc.
Perspectives per al 2025
Quant al futur pròxim, un 36% dels enquestats es mostra optimista de cara a 2025, mentre que un 60% manté cautela davant de l’entorn econòmic actual. Les prioritats del consumidor estaran marcades per recuperar el seu poder adquisitiu (53%), seguit pel desig de lleure (26,7%) i la recerca de salut i benestar (20%). En el context internacional, el 43,3% de les empreses anticipa un impacte significatiu de la situació geopolítica al sector.
Entre les mesures normatives que més inquieten els empresaris del sector destaquen la reducció de la jornada laboral (56,7%), el Decret d’Envasos i Residus (30%) i la normativa sobre distribució urbana (13%). Aecoc subratlla que aquesta pressió regulatòria ja ha portat a més de la meitat de les empreses a revisar les seues polítiques de compra.