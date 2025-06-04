ART
El mural pel jove de Balàfia ja pren forma
Jorge Delgado Ruiz va morir el 14 de juny de l’any passat als 21 anys en un accident laboral
L’artista Oriol Arumí va iniciar dilluns passat, amb pluja inclosa, els primers treballs per pintar el mural d’homenatge a Jorge Delgado Ruiz, un jove de Balàfia que va morir el 14 de juny de l’any passat als 21 anys en un accident laboral. Es tracta d’una iniciativa de la família i amics del jove i el mural se situa la paret d’un edifici de l’avinguda Marimunt, 66. És una obra d’envergadura, ja que ocupa sis pisos d’alt per dos de base. La imatge reproduirà una fotografia del Jorge amb el seu gos Tayson.
La previsió és que es pugui inaugurar el proper 14 de juny, quan es compleixi un any de la defunció del jove. Com va explicar la seua mare a SEGRE, el mural vol generar “consciència sobre la importància de l’art com una forma d’expressió i de reflexió” i, a més, crear un espai de “memòria i record”.