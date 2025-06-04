SEGRE

El mural pel jove de Balàfia ja pren forma

Jorge Delgado Ruiz va morir el 14 de juny de l’any passat als 21 anys en un accident laboral

L’artista Oriol Arumí, ahir al mural que està pintant amb la imatge de Jorge Delgado a Balàfia

Laura GarcíaRedactora Segre

L’artista Oriol Arumí va iniciar dilluns passat, amb pluja inclosa, els primers treballs per pintar el mural d’homenatge a Jorge Delgado Ruiz, un jove de Balàfia que va morir el 14 de juny de l’any passat als 21 anys en un accident laboral. Es tracta d’una iniciativa de la família i amics del jove i el mural se situa la paret d’un edifici de l’avinguda Marimunt, 66. És una obra d’envergadura, ja que ocupa sis pisos d’alt per dos de base. La imatge reproduirà una fotografia del Jorge amb el seu gos Tayson.

L’artista Oriol Arumí, ahir al mural que està pintant amb la imatge de Jorge Delgado a Balàfia. - JORDI ECHEVARRIA

La previsió és que es pugui inaugurar el proper 14 de juny, quan es compleixi un any de la defunció del jove. Com va explicar la seua mare a SEGRE, el mural vol generar “consciència sobre la importància de l’art com una forma d’expressió i de reflexió” i, a més, crear un espai de “memòria i record”.

