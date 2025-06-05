La planta que augmenta les defenses, millora la digestió i ajuda també a dormir com un nadó
Una espècia mil·lenària que cuida la teua salut i benestar
El comí és una de les espècies més antigues i valorades a la cuina de tot el món. El seu sabor distintiu, càlid i amb un toc amarg, enriqueix nombrosos plats aportant profunditat i caràcter. Existeixen diferents tipus de comí que es distingeixen pel color de les seues llavors i la intensitat de la seua aroma: el comí blanc i el comí negre. El comí blanc, conegut científicament com a Cuminum cyminum, és el més utilitzat en la gastronomia europea, especialment en països com Espanya, i també a moltes cuines asiàtiques. D’altra banda, el comí negre (Nigella sativa) té llavors més petites i un sabor més fort i amarg, amb una aroma més intensa. Sovint es confon amb l’alcaravia, també anomenada comí romà (Carum carvi), una espècia diferent que ha reemplaçat al comí a moltes receptes occidentals des de l’Edat Mitjana.
Ara, centrem-nos en el comí blanc o comí comú, que es caracteritza per un sabor més suau i menys picant que el comí negre, la qual cosa ho fa ideal per a una gran varietat de preparacions culinàries.
Propietats saludables del comí blanc
A més de les seues qualitats a la cuina, el comí blanc destaca pels seus beneficis nutricionals. És una font significativa de ferro, un mineral essencial per a la producció de glòbuls rojos i la prevenció de l’anèmia. També posseeix antioxidants naturals que combaten la inflamació i protegeixen les cèl·lules del dany causat pels radicals lliures.
Sorprenentment, el seu contingut de calci és molt alt: 1.098 mil·ligrams per cada 100 grams, molt més que la llet, que conté aproximadament 125 mil·ligrams en la mateixa quantitat. A més, el comí és una font rica en ferro, amb 58,3 mil·ligrams per 100 grams.
Des de la medicina tradicional, el comí blanc s’ha utilitzat per alleujar trastorns digestius com a indigestió, gasos i còlics, gràcies a la seua capacitat per estimular la producció de sucs gàstrics, facilitant així la digestió, especialment en persones amb digestions lentes o pesades.
El comí i el son reparador
Una dada curiosa és que el comí també pot afavorir un bon descans nocturn. Pres en infusió, s’ha utilitzat durant segles com un remei natural per relaxar-se i millorar la qualitat del son a causa dels seus efectes sedants suaus. Això es deu a compostos com el terpinè i la carvona, que actuen sobre el sistema nerviós ajudant a reduir l’estrès i l’ansietat, dos factors que freqüentment dificulten el son. A més, el comí és una bona font de magnesi, un mineral clau per regular els cicles del son i promoure un descans profund.