L'espectacular piscina natural al cor de Lleida que no et pots perdre aquest estiu
Aquest espai únic ofereix aigües cristal·lines, paisatges càrstics imponents i una experiència immersiva per als amants de la natura i el bany en plena muntanya
El Gorg del Bulí s'ha consolidat com una de les piscines naturals més extraordinàries de Lleida, convertint-se en un destí imprescindible per als amants de la natura i les activitats aquàtiques. Situada al cor de la província lleidatana, aquesta meravella natural es troba al Forat del Bulí, un espectacular congost format pel riu Rialb que travessa les calcàries occidentals de la serra d'Aubenç, entre Tremp i Coll de Nargó, oferint als visitants un espai natural de gran valor paisatgístic i geològic.
Aquesta formació natural, ubicada entre els municipis de Coll de Nargó i Sant Martí de Rialb, a l'extrem nord de la Baronia de Rialb, representa un dels sistemes d'engorjats més singulars de Catalunya. Per accedir-hi, cal dirigir-se des de Ponts per la carretera C-1412b seguint les indicacions cap al Forat del Bulí. El trajecte ofereix ja una primera aproximació a la bellesa d'aquest entorn privilegiat que combina aigua, roca i natura en estat pur.
La singularitat d'aquest indret rau en la seva particular configuració geològica i hidrogràfica, que ha generat un sistema fluvial únic on conflueixen diversos cursos d'aigua intermitents: el torrent de Gavarra amb el seu tributari (el torrent de Carreu), el torrent de Cerdanyès i el propi riu Rialb, que continua el seu recorregut per la Baronia després de travessar aquest impressionant accident geogràfic.
Un fenomen càrstic excepcional
El Forat del Bulí representa un cas excepcional de carstificació a Catalunya. Consisteix en quatre solcs extremadament estrets i profunds, amb parets que en alguns punts superen els 200 metres de desnivell, creant un paisatge imponent i d'aspecte feréstec. L'aigua del riu Rialb presenta un comportament hidrogeològic peculiar: es filtra al lloc conegut com les Cots i no torna a aparèixer fins al forat o deu de Bulí, donant lloc a una surgència valclusiana notable.
Aquest fenomen hidrogeològic és el responsable de la formació de gorgs i piscines naturals d'una bellesa extraordinària, amb aigües cristal·lines que permeten observar el fons blanc calcari. Finalment, el riu s'endinsa en un túnel natural obert a la roca que s'estén al llarg d'uns 100 metres, completant un recorregut fluvial d'interès geològic excepcional.
Una excursió imprescindible per als amants de la natura
La visita al Gorg del Bulí constitueix una excursió de dificultat moderada que pot completar-se en aproximadament 3 hores. El recorregut més recomanable comença al Barranc de Mas Barrat, que connecta amb el riu Rialb. Durant el trajecte, els excursionistes poden desviar-se del camí principal per gaudir de les diverses piscines naturals que es formen al llarg del curs fluvial.
Cal destacar que per arribar al Forat del Bulí és obligatori entrar a l'aigua en algun tram, per la qual cosa els visitants han d'anar preparats amb calçat adequat i roba que es pugui mullar. Malgrat que la temperatura de l'aigua sol ser fresca, l'experiència de banyar-se en aquestes piscines naturals d'aigües transparents, envoltades de parets calcàries blanques, compensa àmpliament aquest petit inconvenient.
Mesures de conservació i recomanacions per als visitants
Davant l'increment de visites que ha experimentat aquest espai natural en els darrers anys, les autoritats locals han implementat diverses mesures per garantir la conservació d'aquest fràgil ecosistema. Es recomana als visitants seguir estrictament el camí senyalitzat, no deixar residus, respectar la flora i fauna locals, i evitar modificar el curs natural de l'aigua.
A més, és aconsellable visitar el Gorg del Bulí en temporades de cabal moderat, ja que en èpoques de fortes pluges el nivell de l'aigua pot fer perillós el recorregut, mentre que en períodes de sequera extrema algunes de les piscines naturals poden presentar un cabal reduït que minva la seva espectacularitat.
Com planificar la visita al Gorg del Bulí?
Per gaudir plenament d'aquesta joia natural lleidatana, és recomanable visitar el Gorg del Bulí durant els mesos de primavera i estiu, quan les condicions meteorològiques són més favorables. Cal portar calçat adequat per caminar per terrenys irregulars i també per mullar, protecció solar, aigua suficient i, opcionalment, equip per fer snorkel si es vol observar el fons dels gorgs.
La proximitat amb altres punts d'interès de la zona, com el pantà de Rialb o els pobles medievals de la Baronia, permet complementar la visita amb altres activitats turístiques, convertint l'excursió en una jornada completa d'oci i contacte amb la natura i la història de la comarca.
Quina és la millor època per visitar el Gorg del Bulí?
Encara que el Gorg del Bulí és accessible durant gran part de l'any, els experts recomanen planificar la visita entre finals de primavera i principis de tardor. Durant aquest període, el cabal del riu Rialb sol ser l'adequat per gaudir dels gorgs amb un nivell d'aigua òptim, ni massa abundant (que podria ser perillós) ni massa escàs.
Els mesos de juny, juliol i setembre són especialment recomanables, ja que les temperatures són agradables i es pot gaudir del bany a les piscines naturals. A l'agost, en canvi, l'afluència de visitants sol ser més elevada, per la qual cosa l'experiència pot perdre part del seu encant.