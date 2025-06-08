FIRES
La Festa del Pou Bo de Torregrossa compleix tres lustres
Inclou un mercat de productes de proximitat, danses i representacions a càrrec de Tour-Mix Teatre. El consistori ha assumit l’organització després de dissoldre’s l’entitat responsable
Torregrossa es vesteix de festa aquest cap de setmana per acollir la quinzena edició de la Festa del Pou Bo, una celebració que combina la cultura popular amb la reivindicació d’oficis tradicionals i el gaudi gastronòmic. La celebració es va iniciar ahir amb l’obertura de la fira d’artesania, dedicada als productes de proximitat i entitats locals, ubicada al passeig dels jardins. A les set de la tarda, els més joves del municipi van portar a terme una exhibició de danses tradicionals, sota la direcció del grup Tour-Mix Teatre. Per rematar la jornada, hi va haver un sopar popular al mateix espai.
Diumenge al matí, l’ambient festiu recorrerà el centre del poble amb una cercavila encapçalada pel grup de grallers Els Descordats. La llegenda que dona nom a la festa serà escenificada per Tour-Mix Teatre en forma de teatre de carrer, fent partícip tota la comunitat en una celebració que barreja historia i diversió.
Aquesta és la primera edició que el consistori agafa les regnes d’aquesta festa arran de la dissolució de l’associació Amics del Pou Bo, que havia estat responsable de l’organització durant anys.
L’origen es remunta a la iniciativa de dos veïnes, Ramona Ibáñez i Lluïsa Puig, que van decidir promoure aquesta activitat cultural. El seu impuls va ser clau per donar forma a una festa que, any rere any, va anar guanyant en participació i en rellevància, fins a convertir-se en un esdeveniment esperat tant per residents com per visitants. Per aquesta raó, el consistori reconeix durant aquesta edició la tasca d’aquestes dos impulsores, així com a Roser Teixidó, la primera presidenta de la desapareguda entitat Amics del Pou Bo.
Una exposició amb cartells i fotografies d’edicions anteriors, que es podrà visitar fins al 13 de juny, complementa la celebració.