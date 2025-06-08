GASTRONOMIA
Food trucks, animació i música en el Rumm Festival
Els Camps Elisis de Lleida es van convertir ahir no només en un refugi climàtic davant de les altes temperatures registrades a Ponent sinó també en una cita gastronòmica i d’animació familiar de primer ordre. Nombrós públic va gaudir de la tercera jornada del Rumm Festival, des del migdia i fins a mitjanit, amb la presència d’una trentena de food trucks d’àmplia oferta culinària, amb productes tant de proximitat com de cuines asiàtiques, mexicana o brasilera, a banda d’opcions veganes, vegetarianes i sense gluten.
Al migdia estaven previstos espectacles per als més petits, jocs de fusta i l’actuació de La Cremallera i, a la tarda, música amb Los Hernández Rumba i Contiguo Versions. El Rumm Festival finalitzarà avui (12.00 a 23.00) amb més activitats, per exemple la música de Ponent Roots aquest migdia.