Primers capbussons de la temporada
Arbeca, Agramunt, Torrelameu, Linyola o Torregrossa són algunes de les primeres localitats de Lleida a obrir les piscines. Les temperatures van superar de nou els 30 graus a Ponent
Arbeca, Agramunt, Torrelameu i Linyola van ser algunes de les primeres localitats lleidatanes que ahir van obrir al públic les piscines municipals. Van donar així per iniciada la temporada de bany, en un cap de setmana calorós en què les temperatures van tornar a superar els 30 graus. Altres municipis ho faran la setmana vinent. És el cas de la ciutat de Lleida, que ha fixat l’obertura per al dissabte dia 14.
Respecte a la jornada d’ahir, els banyistes, especialment els més joves, no van deixar passar l’oportunitat de fer el primer capbussó. Hi va haver més afluència a la tarda que al matí. Agramunt, per exemple, va ser el primer municipi de l’Urgell a obrir-les. Demà també ho farà Verdú, divendres serà el torn de Tàrrega i dissabte, de Bellpuig, informa L. Pedrós.
La resta ho faran coincidint amb el final del curs escolar i la celebració de la revetlla de Sant Joan. A l’Urgell, el carnet comarcal donarà accés a un total de disset piscines. El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va destacar la bona acollida de la iniciativa que l’any passat va vendre un total de 1.679 carnets. Per al mes d’agost està prevista l’estrena de la piscina de Montclar d’Urgell, nucli d’Agramunt.
A Torrelameu van obrir la temporada amb un vermut d’inauguració del bar, en el qual s’han fet millores, igual com el porxo, que s’ha ampliat i renovat del tot i que permet refugiar- se del sol i de la pluja.
Quant a la calor, les temperatures van tornar a superar amb escreix els 30 graus a la demarcació. A Alcarràs es van assolir els 34 graus. S’espera que aquesta situació es mantingui durant els pròxims dies.